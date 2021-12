¡Paaaabre! Gabriel Boric soltó que reconocida actriz lo mandó a la «friendzone»

La noche de este lunes Gabriel Boric se sometió a una intima entrevista junto a Don Francisco, en el programa «Las dos caras de La Moneda». Ahí el candidato presidencial repasó importantes momentos de su vida personal y profesional.

Fue en es contexto que el abanderado de Apruebo Dignidad se refirió a su vida amorosa, y soltó inéditos detalles respecto a como le había ido en el amor cuando era joven, hasta la actualidad. Todo gracias a la pregunta de la pipooool que le consultó cuál había sido su primer fracaso amoroso de la vida.

“Esto debió ser por el 2000, 2001. Yo estaba en esos tiernos 14 o 15 años y estaba perdidamente enamorado de una chiquilla que todos ustedes conocen, porque hoy en día es actriz y se llama Montserrat Ballarín del Valle”, soltó Gabriel Boric.

Luego narró los detalles: “Me acuerdo que fui a su casa un día de lluvia. Como que me decidí a decirle todo después de haber pensado y sufrido porque yo era muy tímido”.

“Llegué mojado entero, ella me recibe en la mampara de su casa y yo le digo ‘Montse, te tengo que confesar que —no recuerdo la palabra exacta— estoy perdidamente enamorado de ti’”, añadió Gabriel Boric.

Finalmente, la ‘friendzone’ se apoderó de su vida, ya que la actriz no encontró nada mejor que decirle sutilmente que no estaba ni ahí con él. “Entonces ella me responde con su habitual dulzura, me mira a los ojos y me dice: ‘¡ay! Gabriel, que tierno’, y me dio un abrazo. Y esa es una sentencia de muerte para un joven enamorado”, sentenció el candidato presidencial entre risas.

Cuando Gabriel Boric confesó su amor y le respondieron con un abrazo 🥲 #LasCarasdeLaMoneda EN VIVO » https://t.co/tdFda9L9XH pic.twitter.com/SdjIkeGXUP — T13 (@T13) December 7, 2021

La respuesta de la involucrada

Ante tremenda confesión este martes la involucrada, Montserrar Ballarín decidió referirse a la declaración por medio de su cuenta de Instagram, por medio de una historia que compartió Gabriel Boric.

“Jajajaja, pero candidato”, fue lo primero que escribió en la plataforma virtual la actriz

Y en la misma, agregó una profunda reflexión. “La amistad JAMÁS será una sentencia de muerte. Y usted está muy bien”, cerró Montserrat Ballarín.