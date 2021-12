Audio: Los Magníficos preguntan ¿por qué no fuiste a la segunda cita?

Los chiquillos «Los Magníficos» de Lucho Hernández y JL Godoy reciben muchas llamadas diarias en su programa . Y hoy fue una ocasión especial, porque los hilarantes conductores decidieron hacer un «palabras sueltas», donde reciben audios de sus auditores respondiendo una pregunta.

La pregunta de hoy fue «¿por qué decidiste no asistir a una segunda cita con alguien?», y los Magníficos no se demoraron en dar ejemplos. «Porque tenía mal tufo»; «porque era una cita a ciegas»; «por la caña»; «paguemos a la mitad la cuenta»; «porque se tocaba a él mismo»; «la solapa estaba llena de caspa»; «tenía las manos sucias y las uñas negras»; «el perfume es hediondo»; «o se le salen los pelos de la nariz».

El primer auditor dio la razón «porque se puso hablar mientras comía chicle, e hizo un globito con el chicle». Al parecer a este chiquillo no «le excitaban los chicles».

El segundo, afirmó que «la pille por Tinder y resultó ser una cucaracha. Tenía muchos filtros y resultó no ser quien era». Ojo con el filtro chiquillos, porque a veces juega una mala pasada.

«Poco menos se quería casar, salí arrancando compadre», salió un tercer radioescucha.

Un cuarto llamó y dijo que después del primer beso no la quiso ver más porque «tenía bigote» la chiquilla.

Las chiquillas también tienen derecho a quejarse

Fue después de esta declaración que llamó la primera mujer para quejarse. «Porque llegó volar, me invitó a un bar y me habló todo el rato de él. Y para más, no pagó la comida. El colmo que me invitó a un motel en la primera cita y lo mande a la cresta». La chiquilla confesó que era un artista que incluso le pidió la pasara a buscar en auto.

La última radioescucha, afirmó que el jetón con el que se juntó no pasó a la segunda cita porque «se sacó un moco y lo tiró».

Ojo con como se comportan chiquillos con sus citas, que la cosa puede cambiar de la noche a la mañana. Escucha el audio completo en esta página y sigue a «Los Magníficos».