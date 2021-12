Audio: Tencha recibe conmovedor llamado de auditor no vidente

Nuestra querida abuelita Hortensia siempre recibe llamadas de sus queridos auditores en «El Show de la Tencha». Y hoy en específico le llegó el mensaje muy especial.

«¡Buenas tardes Radio Activa 92.5 sólo se vive una vez!» comenzó el caballero que llamó a la Tencha. «Se ganó un beso», le respondió nuestra tierna abuelita. Finalmente el caballero confesó que estaba llamando para saludar a su familia.

«Un saludo a mi señora esposa, a mis hijas y nietos. Es que estamos pasando por un tiempo medio difícil, construyendo la casita encalillándose por ahí y por acá. Pero está todo muy caro», continuó.

«Ahora no están dando bonos y nada de eso. No sé que piensan los grandes empresarios, quizá creen que las personas están ganando mucha plata. Hay personas de más bajos recursos que yo y creo que ellos no van a poder armarse nada porque subieron los materiales», agregó el caballero.

«Igual los empresarios podrían pensar que no todos somos de allá arriba de Las Condes. Deben darse cuenta que hay gente a la que nos cuesta hacer nuestra casa; un cemento antes salía 2.500 pesos y ahora está a 3.600», siguió reclamando el señor.

La Tencha entonces lo mandó a participar de los concursos para que se ganara su buen milloncito.

Después el caballero se confesó, revelando que era no vidente. «Yo tengo que pagar por todos los trabajos que me realizan en la casa. Igual uno trata de hacer cosas, pero no lo puede hacer todo. Los maestros están muy caro».

Agradeció el apoyo de su familia

«Yo perdí la vista a los 20 años en un accidente. Nos casamos a los 18 y mi señora ha estado conmigo todo estos años. Ella ha estado conmigo por 25 años; mi señora es muy linda, y yo la vi alguna vez y sé que es preciosa. Me imagino su cara», agregó.

«A mis hijas yo las veo con el corazón. Y creo que realmente uno puede salir adelante», concluyó el caballero.

Escucha esta emocionante historia acá mismo.