«Me destruyó el cerebro»: Billie Eilish confiesa que era adicta al porno

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish, reveló que sufrió adicción a la pornografía. La joven de 19 años confesó públicamente la problemática que tuvo cuando era niña, y que a su juicio, le «destruyó su cerebro».

Eilish realizó la confesión en medio de una conversación que tuvo en The Howard Stern Show de SiriusXM. Según reportó ADN, la cantante reveló que que cuando era solo una niña desarrolló una “adicción” por la pornografía. “Realmente destruyó mi cerebro”, comenzó diciendo.

“Me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía”, aseguró la cantante. Sus afirmaciones en esa entrevista inmediatamente generaron una gran cantidad de reacciones en redes sociales

“Creo que el porno es una desgracia. Solía ​​ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años”, agregó.

Asimismo, Billie Eilish reconoció que estar expuesta a la pornografía de tan pequeña le provocó pesadillas y problemas para dormir durante mucho tiempo. Al respecto la artista agregó que: “Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no estaba diciendo que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía”.

Las declaraciones de Eilish están enmarcadas en medio del estreno de Male Fantasy, su nueva canción en donde la cantante se refiere a la pornografía. De hecho, al comienzo de su canción, la joven canta: “Estoy sola en casa, tratando de no comer, distrayéndome con pornografía. Odio la forma en que ella me mira”.

Mon Laferte sorprende con cover en español de Billie Eilish

Una increíble presentación realizó Mon Laferte, sorprendiendo a sus fanáticos con la interpretación en una de las canciones más icónicas de, Billie Eilish.

La artista nacional participó en una exclusiva sesión de Spotify Singles durante este miércoles. En ella lanzó una versión en vivo de su canción «Flaco», perteneciente a su disco Trenza (2017). Además, aprovechó la instancia para estrenar también un cover completamente en español de la exitosa cantante norteamericana.

Se trata del tema Wish You Were Gay, canción perteneciente al debut de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Pese a no ser de los sencillos de la joven cantante, es un tema bastante popular, en especial por su curiosa temática.

Escúchala aquí: