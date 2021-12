Brownie Boric: Primer perro de Chile ya tiene sus propias redes sociales

Tras el cariño recibido durante la campaña de la Segunda Vuelta Presidencial; en la que fue tendencia el hashtag AnimalitosxBoric y tras la despedida del presidente electo antes de desayunar con los medios; la familia de Boric Font le crearon sus primeras redes sociales al primer canino de la República.

El perro fue tendencia debido a las situaciones vividas junto a Gabriel Boric y también a la particularidad de no ser un perro de raza, sino que un quiltro. Es por eso que mucho ya lo han catalogado como el «primer mestizo de la nación».

La primera persona que publicitó la cuenta del canino, fue el hermano del presidente electo, Simón Boric. El animalito ya ha conseguido llegara más de 170 mil seguidores en Instagram y a 34 mil en Twitter.

«Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro», fueron las primeras palabras del querido perrito a través de su Instagram.

A lo que el mismo canino agregó «me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, sino que por todas las mascotas de Chile. Guau!», cerró Brownie en la publicación que cuenta con más de 130 mil likes.

Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo no solo a velar por los derechos de los perros de Chile, sino que de todos los animalitos. #AdoptaNoCompres pic.twitter.com/okOmAg04GZ

— Brownie Boric Font (@BrownieBoric) December 21, 2021