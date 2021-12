Daniela Aránguiz y sus inicios con Jorge Valdivia: «Me tincaba pero no tanto»

La noche de este miércoles, Daniela Aránguiz y Rigeo fueron los invitados al programa de Martín Cárcamo, Los 5 Mandamientos. Ahí los hermanos hablaron de su paso por Mekano y la vida privada.

Fue ahí como la autodenominada ‘cara de cuica’, contó como fue el periodo de conquista con Jorge Valdivia, su actual esposo y padre de dos hijos: Agustina y Jorgito.

Daniela Aránguiz contó que conoció al futbolista cuando eran jóvenes y ella mantenía una carrera en televisión. “Yo estaba en ‘Gigantes con Vivi’ y un día me vengo a Santiago, un fin de semana, voy a una discoteque y ahí conozco a Jorge. Ahí me empieza a seguir y le pide mi messenger a la Nicole Pérez y empezó a hablarme para que salgamos a comer. A mí me tincaba pero no tanto”, aseguró la chiquilla.

“Hasta que empezamos a salir, empezamos a salir harto y después de como un mes nos dimos un beso. Él estaba súper agarrado de mí desde el principio”, confesó Daniela Aránguiz.

“Pololeamos ocho meses, súper poco, A los cuatro meses ya me había pedido matrimonio. (…) Lo que más me gustó de él era lo caballero. Onda, yo soy buena para comer, me gustan los hombres que son rajao’, no me gustan los hombres cag…”, agregó la influencer generando diversas reacciones.

Matrimonio con dificultades

Hace algunos meses en plena cuarentena Daniela Aránguiz fue invitada la programa de Jordi Castell, donde repasó su matrimonio con el futbolista nacional.

Para empezar la exchica Mekano contó que durante la cuarentena “me he puesto a pensar que he estado sola todo mi matrimonio, muy sola”.

“Me pongo a pensar que cuando estábamos en Brasil, yo con los niños chicos, Jorge se levantaba y se iba a tomar desayuno al club, después llegaba a mi casa a almorzar 20 minutos, descansaba y después se iba a entrenar de nuevo y no lo veía”, agregó Daniela Aránguiz.

Luego, recordó que en esa época ella estudiaba, mientras que el Mago pasaba gran tiempo con su club y la selección nacional.

Sobre esto, aseguró que “siempre estuve sola en otros países con mis cabros chicos y dándole“.

“Entendí muchos miedos míos. Por qué yo he perdonado, por qué siempre estoy. Por qué yo nunca he podido dejarlo, siendo que muchas veces he querido”, agregó.