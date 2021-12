El «Agente Topo» sorprendió con motivador mensaje: «Amigos, no dejen de votar»

Este domingo 19 de diciembre todo Chile se mueve para cumplir con su deber cívico, en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde Gabriel Boric y José Antonio Kast se enfrentan en las urnas. Uno de los que dejó un mensaje motivador para los jóvenes, fue Sergio Chamy, más conocido como el Agente Topo.

El hombre de 87 años compartió en su cuenta de Instagram una fotografía desde su local de votación, para motivar a todos sus seguidores a cumplir con su deber cívico, especialmente en una elección tan importante como la de hoy.

«Desde el año 54 que no me pierdo ninguna elección. Me emociona tanto saber que mi voto contribuye a la designación de un nuevo presidente», inició el «Agente Topo».

«Por eso amigos, no dejen de votar, todos somos importantes!!!!!!Un abrazo y lindo domingo!!!! 🕵🏻‍♂️✌️», expresó motivado don Sergio Chamy.

La publicación del «Agente Topo», se quedó con más de 35 mil likes y un sinfín de comentarios de sus seguidores quiénes destacaron su compromiso con la democracia. «Confiamos en usted Don Sergio», «Una persona tan humana como usted no puede defraudarme», «Que bueno que apareció Don Sergio», «Grande Don Sergio», fueron algunos de los mensajes que tuvo en sus redes sociales.

Cabe recordar que las mesas de los locales de votación cerrarán a las 18.00 horas en todo el país, por eso la importancia de votar con tiempo.

Fue elegido como «persona del año»

Y es que este último tipo ha sido importante para Sergio Chamy, ya que hace unos meses fue reconocido como «Persona Mayor Destacada 2021» por la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile.

La votación se llevó a cabo de manera online y este homenaje reconoce a una persona mayor que se haya destacado por su trayectoria, vigencia y logros en alguna disciplina o actividad en particular.

El ganador del documental dirigido por Maite Alberdi, «El Agente Topo», nominado en los Premios Oscar 2021, agradeció en un video el reconocimiento.

“Estoy muy emocionado porque hayan pensado en mi. En nombre de las personas mayores les agradecemos este trabajo que realizan por nosotros. Un abrazo y gracias”, reconoció Sergio Chamy.