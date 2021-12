El retorno de Blanquita Nieves a la tevé: «No estoy en forma como hace 12 años»

La ex chica Morandé con Compañía será parte del elenco de Aquí se baila, luego de años alejada de la pantalla chica.

Corrían los 2000, cuando las bailarinas se tomaron la pantalla chica con sus diversas coreografías, especialmente aquellas que eran interpretadas por las musas de Morandé con Compañía. Una de ellas fue Francesca Cigna, más conocida popularmente como Blanquita Nieves.

La bailarina ganó gran popularidad en programa del trasnoche, y posteriormente fue haciéndose parte de los programas de farándula y de baile en los que participó.

Trayectoria en TV

En Fiebre de Baile Blanquita Nieves, sorprendió en su baile de stripdance terminando la rutina con un topless inesperado. Pero como ella explicó en aquella en esa ocasión; «El primero que hago en el programa, pero no en la tele, pues ya lo he hecho en Teatro en Chilevisión»

Su éxito fue tal, que en aquella época Francisca García Huidobro, jurado del programa, Cigna habría destronado a Marlen Olivari como la showoman de Chile.

Sin embargo, el baile no fue todo, ya que Blanquita Nieves también tuvo importantes participaciones en teatro. Fue una de las musas de Mauricio Flores, con quién realizó diversos shows en vivo en diferentes ciudades y eventos.

Ahora volvió con todo

Por estos días Blanquita Nieves se prepara para lo que será su reencuentro con la televisión gracias a su participación al programa, Aquí se baila.

“Amo bailar y definitivamente una de mis pasiones es el baile, aunque llevo alrededor de 10 años sin bailar realmente con pareja, haciendo lifts y de manera más profesional”, confesó Francesca Cigna.

Este retorno viene con todo, ya que hace algunos años se convirtió en madre por primera vez. «Ahora soy mamá, mi hija tiene 2 años y 4 meses, entonces llevo dos años dedicada 24/7 a ser mamá. Además, en pandemia he estado en casa con pantuflas, entonces siento que esto es como un regalo, es mi última oportunidad de hacer un programa de baile en televisión, y voy con esa parada a disfrutar y pasarlo bien”; destacando que “ya no tengo 20 años, no estoy en forma como hace 12 años cuando participé en ‘Fiebre de baile’ y tampoco tengo el tiempo para dedicarme totalmente, así que lo quiero disfrutar”.

«Llevaba mucho tiempo sin bailar, por algún motivo la vida me llevó a la actuación. Soy parte estable del elenco del Pato Torres, estaba haciendo mucha comedia, animando muchos eventos, y había dejado el baile de lado. Pero cuando quedé embarazada de mi hija me empezaron a dar unas ganas locas de bailar, que estoy segura que fue ella, porque yo bailé un mes antes de tenerla», agregó.

Este retorno de Blanquita Nieves a Canal 13 viene con un sabor a cariño, ya que Blanquita Nieves tuvo sus inicios en la señal. «Yo llegué a los 17 años a la Generación 2000 del ‘Venga conmigo’, por lo que esto es un regreso a mis raíces, y por eso lo vi como un regalo. Que a los 40 años me inviten a un programa de baile, ya siendo mamá y estando en otra, lo tengo que aprovechar”.