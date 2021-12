Ingrid Aceitón: «Quería estar lo más sana posible por mi bebé»

Tras contar a través de su cuenta de Instagram la gran noticia que hace ocho meses lleva en su vientre a su hija Ada; en donde recibió mucho cariño por parte de sus seguidores, Ingrid Aceitón contó nuevos detalles de como han sido estos últimos meses previos a convertirse en madre.

La ex participante de «Volverías con tu ex» en conversación con LUN, contó como fue su reacción tras perder a su hija Alice y cuando recibió la noticia de que estaba esperando una niñita otra vez.

«Cuando a mi me pasó esto de mi primer embarazo de Alice, no tenía ganas de nada. Sentía que mi vida no tenía sentido, era vivir por vivir», recordó la modelo.

En mayo recibió la excelente noticia de que estaba esperando a su hija Ada junto a su pareja Ignacio Jelvez y la ex concursante a Miss Chile relató su reacción ante esta revelación.

«Las primeras emociones fueron de alegría, pero también de confusión tremenda. Estaba contenta, pero a la vez arrastraba esta pena…», declaró.

El camino a la sanación

Ingrid luego de confirmar que el proceso de gestación inició bien, pidió ayuda rápidamente porque sería muy complicado llevar un embarazo y el duelo al mismo tiempo.

«Quería estar lo más sana posible por mi bebé, porque tampoco la idea era estar llorando todos los días como lo hacía antes», aseguró la ex chica reality.

La modelo también contó que se reunión con muchos profesionales; doctores, siquiatras, sicólogos y con su matrona. Además de que sigue yendo a terapia porque es lo más recomendable para casos como el suyo.

«Esa soledad que una llegar a sentir que te puede llevar a hacer cualquier cosa, la he visto de otra forma con las sesiones», explicó la ex postulante a Miss Chile.

Asimismo complementó que «Mis dos hijas son una bendición. A pesar de que una no puede estar acá, y que la herida siempre estará abierta, hay que seguir, no queda otra», concluyó.