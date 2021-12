Ex conejita Playboy reveló maltratos de Hugh Hefner: «Estaba rota por la presión»

Para nadie es un misterio que la mansión Playboy fue uno de los proyectos más ambiciosos de Hugh Hefner, especialmente para la época que no estaba preparada para ese estilo de espectáculo. Es que el magnate ofrecía una revista para adultos bastante desacatada, no como en el cine donde no había desnudos explícitos ni mucho menos escenas de sexo.

Si bien muchos pensaron que la mansión era el lugar donde todos querían estar producto de la descontroladas fiestas, y sexo por montón. Lo cierto es que nada era lo que parecía, así lo evidenció el nuevo documental que será estrenado en 2022, «Secrets of Playboy».

“El mundo de fantasía de Playboy ha estado envuelto en secreto durante décadas y estamos orgullosos de levantar el velo de estas historias ocultas durante mucho tiempo”, explicó vía un comunicado Elaine Frontain Bryant, vicepresidenta ejecutiva de A&E.

La historia de Holly Madison

Una de las personas más autorizadas para hablar es sin duda Holly Madison (41), ex conejita Playboy, quién fue parte de la mansión y también pareja de Hugh Hefner. Ella será uno de los personajes más reveladores del documental, quién habló en exclusiva de sus vivencias dentro del lugar, donde calificó como uno de los momentos más duros de su vida.

“Llegué al punto en el que estaba rota por la presión, lo que me hizo sentir que necesitaba lucir exactamente como todos los demás”, admitió en una entrevista previa concedida a Page Six.

Y después agregó: “Me sentí en ese círculo de sus actitudes asquerosas. No sabía qué hacer con eso. Vivir allí fue una elección peligrosa”.

Por otra parte, la modelo Bridget Marquardt, también convalidó el relato de Madison, expresando que Hugh Hefner fue «bastante duro con ella», inclusive en muchas ocasiones rozando el maltrato. Y para graficar, recordó un episodio:

“Una vez, ella bajó usando un lápiz labial rojo y él se volvió loco. Odiaba ese color y le ordenó que se lo sacara de inmediato. Pude ver cómo Madison se estaba deprimiendo y sus comportamientos habían empezado a cambiar”, contó la modelo.

Uso de drogas en la mansión

Otro de los elementos que pretende dejar al descubierto el documental, guarda relación con el uso de drogas durante las fiestas de Playboy. Hugh Hefner durante años fue tajante en negar estas prácticas, pero Sondra Theodore, otra reconocida exconejita, lo desmintió. Es más, dijo que el casanova las utilizaba durante sus encuentros sexuales, y en particular señaló la Quaaludes (metacualona), popular entre los años 60 y 70.

“Por lo general tomabas la mitad, porque si tomabas dos, te desmayabas”, explicó Theodore en conversación con International Business Times.

Y completó: “Los hombres sabían que podían hacer que las chicas hicieran casi cualquier cosa que quisieran si les daban un Quaalude”.