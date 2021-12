No miren arriba #1 en Netflix: ¿Qué dijo la critica de la película?

La plataforma de streaming estrenó el viernes pasado la película «Don’t Look Up» o «No miren arriba» en español. El filme de Adam McKay, posee un elenco de actores y actrices de primera categoría, lo que se ha visto reflejado en la recepción del largometraje: Ya se encuentra top 1 en lo más visto actualmente en Netflix y varios críticos ya han mostrado su postura ante la nueva producción de la plataforma.

Según el sitio Rotten Tomatoes, la crítica generalizada se enfoca en que la película «apunta demasiado alto como para que sus púas dispersas caigan constantemente, pero la sátira repleta de estrellas de Adam McKay da en el blanco de la negación colectiva».

En el mismo sitio, el indicador de las reseñas de las criticas llega solo al 55% y la puntuación de la audiencia sube hasta un 77%.

En tanto según el sitio especializado IMDB, la calificación promedio de 105 mil opiniones de los usuarios llega a un 7.3 de 10.

Recepción de la crítica

Don’t Look Up ha generado opiniones divididas, debido a que la película apunta a un aspecto social que genera un vinculo con el espectador; pero la crítica especializada no comparte este punto del todo.

FilmWeek indica que «por mucho que tenga la misma inclinación política que Adam McKay y este grupo de estrellas liberales, no creo que quiera ver una película que me presente con todos mis puntos de vista personales».

El New Yorker dijo que «McKay tiene razón, aunque su marco de referencia apenas se extiende más allá de los Estados Unidos y el hedor del desprecio político localizado casi domina la trama».

Hay otras opiniones más positivas como la de Sensacine que dijo «creo que es una película bastante valiosa. Es muy divertida, te ríes muchísimo. Cierto que es demasiado larga pero es muy valiosa. Una película que deja un testimonio de lo que somos ahora muy potente».

De la misma forma Independent manifestó que «hay algo extrañamente satisfactorio en la manera en que la película de McKay deja que nos riamos de nuestra propia perdición».

En el caso de Minneapolis Star Tribune, desde un postura reflexiva comentan que «McKay nos anima a simpatizar incluso con sus personajes más odiosos y da respuesta a la inevitable pregunta: Si supieras que el mundo se está acabando, ¿cómo pasarías tus últimos momentos?».

Sinopsis de Don’t Look Up

La historia narra el descubrimiento de dos astrónomos mediocres acerca de un meteorito que en poco tiempo destruirá el planeta tierra. Tras ese hallazgo ellos intentan advertir a la humanidad a través de los medios de comunicación, acerca del peligro que se avecina.

Un reparto repleto de estrellas

Don’t Look Up es protagonizada por Leonardo Di Caprio y Jennnifer Lawrence. Además también participan:

Timothée Chalamet

Melanie Lynskey

Jonah Hill

Cate Blanchett

Meryl Streep

Ariana Grande

Ron Perlman

Mark Rylance

Tráiler oficial de No miren arriba