¡Jo-Jo-Jo! Netflix lanzó su esperado catálogo de Navidad

Quedan pocos días para celebrar Navidad, y de seguro hay varios cinéfilos que esperan esas producciones que salen una vez al año conmemorando la festividad mundial. Así que si te gusta esta fecha anda preparando el pan de pascua, las galletas de jengibre y la cola de mono para disfrutar del catálogo navideño de Netflix.

A partir de noviembre, más de 20 títulos se han sumado a la plataforma de streaming con diversas temáticas: románticas, programas de competencia, musicales, películas para niños, y mucho más.

Por esta razón Radio Activa te contará los títulos de Navidad que podrás encontrar en Netflix durante estas semanas, y las próximas a estrenarse.

Películas de navidad Netflix

La Familia Claus

A Jules Claus no le gusta la Navidad. Después de la muerte de su padre el año pasado, no quiere saber nada de las fiestas. Mientras su madre trabaja, Jules pasa el tiempo en el taller de juguetes de su abuelo. Un día, encuentra un globo de nieve mágico que lo lleva a los lugares más lejanos del mundo. Allí descubrirá un gran secreto: ¡su padre era el verdadero Santa Claus! La tradición ha vivido en su familia por años y, ahora que su padre no está, el abuelo Claus vuelve al trabajo. Cuando el abuelo Claus se fractura la pierna, Jules decide ayudarlo. Sin embargo, antes de poder transmitir el espíritu navideño, deberá aprender nuevamente a amar y apreciar la Navidad: la época más maravillosa del año en todo el mundo.

¡Qué duro es el amor!

Una chica de Los Ángeles sin suerte en el amor conoce al chico perfecto en una app de citas y decide cruzar el país para sorprenderlo en Navidad, solo para descubrir que cayó en un engaño. Esta divertida comedia romántica narra los contratiempos para encontrar el amor.

Papá en Noel

Cuando su padre reaparece sorpresivamente en su antigua mansión para pasar la Navidad, cuatro hermanas enemistadas toman un curso acelerado de armonía familiar.

Christmas Flow

Un inesperado romance navideño surge entre un famoso rapero y una tenaz periodista. ¿Lograrán que su amor sobreviva a pesar de las diferencias?

Intercambio de princesas 3

Alguien ha robado una reliquia invaluable del castillo. Para recuperarla, la reina Margaret y la princesa Stacy necesitan a la atrevida doble de la princesa, la prima Fiona, que se une a un misterioso hombre de su pasado para recuperar el precioso objeto…, lo que revive el fuego de un irresistible romance navideño y resulta en un intercambio muy inesperado.

El niño que salvó la navidad

Un niño común y corriente, Nikolas, se embarca en una aventura extraordinaria hacia el norte nevado para encontrar a su padre, quien ha partido en busca de Elfhelm, la legendaria aldea de los elfos. Acompañado de su obstinado reno Blitzen y su fiel ratón Miika, Nikolas pronto encuentra su destino en esta historia mágica, graciosa y tierna que demuestra que nada es imposible.

Robin Robin

Antes de romper el cascarón, Robin rueda por accidente y cae en un basurero lleno de ratones que la crían con todo el amor del mundo. A medida que pasan los años, las diferencias son cada vez más evidentes. Entonces se lanza a una gran aventura llena de giros inesperados para probarles a sus familiares que puede ser como ellos.

Un castillo por Navidad

Sophie Brown (Brooke Shields) es una famosa escritora que viaja a Escocia con la idea de comprar un pequeño castillo. Myles (Cary Elwes), el dueño, es un quisquilloso duque que se niega a vender su propiedad a una extranjera. El proceso de negociación es arduo y tortuoso, pero, después de mucho pelear, tal vez consigan más de lo que esperaban.

Soltero en Navidad

Desesperado por evitar que su familia juzgue su perpetua soltería, Peter (Michael Urie) convence a su mejor amigo Nick (Philemon Chambers) de acompañarlo durante las fiestas navideñas para fingir que son pareja. Pero cuando la madre de Peter (Kathy Najimy) le organiza una cita a ciegas con su atractivo entrenador, James (Luke Macfarlane), el plan se sale de control.

Revisa el listado completo: