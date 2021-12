Karen Bejarano soltó que no ganó nada con su exitoso disco en Mekano

La noche de este lunes Karen Bejarano fue invitada al late de Julio César Rodríguez, Pero con Respeto. En el espacio la cantante repasó parte importante de su vida personal y carrera profesional.

Como era de esperar, la chiquilla habló del fenómeno que fue Mekano en su vida, cuando ingresó al team en el año 2004. Gracias a su fama, la Karen Paola, como era conocida en esa entonces, lanzó su primer álbum musical titulado «Viva la noche».

Tal fue el éxito de canciones como Ven ven ven y Dime, que la joven de en ese entonces 18 años, alcanzó el doble disco de platino en ventas.

¿Estafada?

Pero como era de esperar el éxito no fue completo, así lo contó Karen Bejarano quién aseguró que no recibió los pagos económicos equivalentes al éxito de su carrera.

“No gané nada con ese disco. ¿Para qué vamos a mentir?”, admitió Bejarano. “No tengo idea dónde quedaron esas lucas… para lo que generé (era harto dinero)”, recordó.

Aún así, comentó que le dieron algunas regalías por grabar dichas producciones. “En total, con los dos discos (Viva la noche y Komo tú), saqué 7 palos. Me compré el auto con esa plata, pero igual era poco“, comparó Karen Bejarano.

“Además yo tuve un mánager que no era de los trigos muy limpios, me cagó también. Un día me llamó un productor y me dice: ‘Oye Karen, necesitamos que te bajes (de presupuesto). Nosotros no podemos llegar a $2 millones, solo tenemos 1 millón 800 (para pagarte)’”, recordó Bejarano.

Según reveló, dicho representante solo le pagaba 200 mil pesos por evento, por lo que el resto iba directamente a su bolsillo. Incluso comentó que en varias ocasiones la obligó a cantar en pésimas condiciones de salud.

Cabe destacar que Karen Bejarano no se ha alejado de la televisión, luego de su salida del programa ha realizado diversos trabajos en la pantalla chica. De hecho, actualmente es una de las integrantes del programa «El Discípulo del Chef».