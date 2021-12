Guardia real le pasó por encima a un niño y causó molestia en las redes

Mientras dos funcionarios de la Guardia Real inglesa marchaban, un niño se cruzó sin querer en el camino y fue pisado por uno de los soldados. Muchos turistas observaban la marcha y solo se limitaron a sorprenderse por el accidente.

El hecho ocurrió en la Torre de Londres, lo que generó criticas por la acción del militar y también defensas a los protectores de la realeza.

Según lo indicado por el sitio web del Daily Mail, un vocero del Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó el accidente.

«Estamos al tanto de un incidente en la Torre de Londres hoy temprano, durante una patrulla de rutina», indicó funcionario público de la corona.

Además agregaron los guardias advirtieron a los presente que iban a pasar (en el video se ve al oficial gritando en voz alta), pero eso no fue suficiente porque el menor de edad salió corriendo.

🚨 | WATCH: A kid gets trampled by the queen’s guards pic.twitter.com/xzv7W8I2F5

— News For All (@NewsForAIl) December 29, 2021