Premios Grammy 2022 podrían ser suspendidos por variante Ómicron

La versión 64 de los Premios Grammy 2022 se realizará en Los Ángeles, pero la fecha está en duda. El aumento de casos de Covid-19 en el mundo, debido a la variante Ómicron, podrían correr unos meses el evento.

¿Ya no es el 31 de enero?

Según lo informado por el medio digital Showbiz 411, la academia de la grabación en conjunto con CBS, tienen programado el evento el 31 de enero. Esto sería en el Crypto.com Arena; pero ahora los organizadores están pensando en otros lugares.

Las posibilidad de trasladar la importante ceremonia a lugares al aire libre, como el Hollywood Bowl sería una probable solución.

Tal como lo señaló el mismo medio, la dificultad está en asegurar que las principales figuras de la música asistirán al evento.

Las nominaciones para los Grammy 2022 se anunciaron en noviembre pasado, en donde figuran 6 músicos por la cantidad de nominaciones que obtuvieron.

Jon Batiste: 11 nominaciones

H.E.R.: 8

Doja Cat: 8

Justin Bieber: 8

Billie Eilish: 7

Olivia Rodrigo: 7 (nominada a las cuatro principales categorías: Grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor nuevo artista)

Se espera que los organizadores de los Grammy se pronuncien al respecto, ya que actualmente todavía la fecha del evento está pactada en 31 días más.

Cancelación de eventos por variante Ómicron

En Estados Unidos ya se han visto cancelaciones de eventos por el aumento de casos de Covid-19. Tal es el caso de Broadway que canceló 10 musicales previo a Navidad.

Según Los Angeles Times, de la decena de musicales que fueron afectados por la variante Ómicron, el caso más relevante fue el de la famosa obra Hamilton, de Lin Manuel Miranda.

Las otras funciones afectadas fueron la de Aladdin, Tina, Moulin Rouge! The Musical, Harry Potter and The Cursed Child, Doubtfire, Ain Too Proud, MJ The Musical, Jagged Little Pill y Feestyle Love Supreme.