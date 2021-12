JC Rodríguez contra de la Carrera por retiro de las AFP: «No me haga trampa»

Gonzalo de la Carrera fue protagonista de una tensa pelea hoy en el matinal de Chilevisión, «Contigo en la mañana». Todo mientras discutía con el animador del espacio Julio César Rodríguez sobre un posible del 100% de los fondos de AFP.

«No quiero que se termine la AFP ni la capitalización individual. Para quien crea que si se aprobara ese proyecto van a poder retirar el 100%, les digo que están siendo engañados. No existe la posibilidad de que retirar de un sopetón y salir a vender todos los instrumentos financiaron de las AFP usted pueda quedarse con lo que dice el saldo. No existe poder de compra», agregó según reportó La Cuarta.

«Si este proyecto viera la luz, nadie recibiría el 100%», agregó el ex-Partido Republicano. A esto, JC le replico con una pregunta; «por qué, si usted es amante de la libertad, su sector apoyó la obligatoriedad de entregar su plata a las AFP».

De la Cerrera replicó que «con el tiempo uno va entendiendo las miradas de otros sectores. Y creo que la libertad implica no imponerle a nadie la obligación de hacer lo que no quiere con sus recursos». Esto generó la sorpresa de sus compañeros de panel.

«No me haga trampa»

Julio César, prosiguió afirmando: «Pero la pregunta es otra. Usted hoy apela a la libertad y yo le pregunto por qué, durante 40 años, los trabajadores chilenos no hemos tenido la libertad para escoger dónde optar dónde poner nuestros ahorros». Mientras que de la Carrera le respondió que «siempre ha existido la libertad de escoger entre AFPs, que son varias y compiten, y entre fondos que son varios».

«No hemos tenido ninguna libertad los trabajadores, tenemos que imponer todos en la AFP que ahora son de algunos grupos. No me haga truco, no me haga trampa a esta hora», reclamó Rodríguez.

De la Carrera trató de defenderse que todos son libres de invertir su dinero cómo quieran, mientras que JC nunca llegó a acuerdo con el panelista.