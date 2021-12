Audio: Auditora tenía 35 semanas de embarazo y su pareja la dejó

Una difícil historia le contó una auditora a nuestra querida Tencha Salvaje en su programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa.

Revisa el audio completo:

«Me dijeron muchas cosas. Un día llegó mi pareja de su trabajo y me dijo ‘nuestra relación llega hasta aquí’, nosotros no estamos bien», inició Ariela, una auditora que adelantó que su pareja terminó con ella mientras que ella tenía 35 semanas de embarazo.

La auditora contó que intentó conversar la situación con su pareja y planteó la posibilidad de hacer terapia, pero no prosperó la idea; ya que el hombre le manifestó su interés en una compañera de trabajo y que quería comenzar una relación con ella.

Ariela le dijo a la Tencha que estaba «tratando de salir adelante, duele mucho y esto acarreó muchas consecuencias en el embarazo: al final, el parto y los primeros día de la guagüita», explicó la auditora sobre la situación con su bebito Ariel.

La mujer se dio cuenta de que estaba enamorada de su pareja y no vio venir ese final porque siempre lo vio como «problemas que tiene cualquier relación». A fines de septiembre se fue a vivir con él y en noviembre se separaron.

Las reacción de la Tencha y los auditores

Además ella dijo que sabe que no volverá con su ex pareja, tras las palabras de nuestra Tenchita que le recalcó que no puede volver con alguien que la abandonó apenas se complicó la cosa.

«Las últimas semanas de embarazo fueron complicadas, el parto iba a ser normal y termino siendo una cesárea de emergencia. Y después tuve problema con la leche…», recordó Ariela ante la insistencia de la Tencha de olvidar al hombre.

«Canalla, canalla», fue la reacción de la abuelita Hortensia cuando la auditora dijo que tenían siete años de relación y la dejó tirada dos meses después de irse a vivir juntos.

«No es la primera ni la última, pero el weón fue maricón», «un weón cobarde», «amiga deje de buscar explicaciones, usted vea por su guaguita», fueron algunos de los mensajes que dejaron los auditores para la Ariela.