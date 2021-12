No todo es buena onda: Julio César contó conflicto que tuvo con sus hijos

La mañana de este martes, Julio César Rodríguez se pegó una confesión respecto a su rol como padre, que no dejó a nadie indiferente.

Todo comenzó cuando en Contigo en la mañana, el animador conversaba con su compañera Monserrat Álvarez sobre sus experiencias de infancia. Fue en ese momento cuando apareció el tema de los garabatos y como se sobrellevaban en la familia.

Según consigna FMDOS, fue en ese contexto que Julio César Rodríguez reveló lo estricta que era su familia, ya que existían varias exigencias de comportamientos. Entre ellas que los niños tenían prohibido usar palabras vulgares.

«Era penalizado el garabato en mi casa, era palmetazo. Si yo decía un garabato mi mamá me agarraba la patilla», contó, señalando que su mamá y su madrina eran las más cuidadosas con estas cosas.

No todo es buena onda

Tras esto, Monserrat Álvarez se refirió a lo permisivos que son los padres actualmente. «Hoy día los papás, cuando un cabro chico de 10 años se tira un garabato, en la casa, en la mesa. Yo encuentro que no es correcto», reclamó en el programa.

En ese momento Julio César Rodríguez dijo que «un garabatito bien puesto de repente es divertido», aunque confesó que intenta mantener el mismo método de crianza con sus hijos.

Y es que el conductor de «Contigo en la mañana» aseguró que le pone límites a sus hijos, revelando además que a veces ha tenido discusiones con ellos por el uso de garabatos. «Yo a mis hijos los reto, el otro día tuve un encontrón por garabatos», dijo

«Porque me dijo ‘ah pero así hablamos en la calle’ y no po, aquí no estamos en la calle», agregó Julio César Rodríguez, cerrando que se preocupada de mantener la confianza y el respeto en su casa.