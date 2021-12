Nueva figura de cera de Rihanna causa risas en redes sociales

La figura de cera de Rihanna del Museo Madame Tussauds recibió una manito de gato para esta Navidad. Sin embargo, el resultado final se puede considerar como un insulto a la popular estrella pop.

El maniquí se encuentra en la sucursal alemana (Berlín) como parte de una exposición especial de Navidad; pero lamentablemente, la réplica parece cualquier cosa menos una imagen fiel de la cantante.

La Rihanna de cera fue revelada por Madame Tussauds en 2011. En ese tiempo, la figura contaba con un corte de cabello rojo y corto, tal y como lo lucía la cantante de «Umbrella» en ese tiempo.

La réplica actual cuenta con un vestido rojo y apretado, junto a unas medias. Todo mezclado con un corte de cabello horrible y una estructura facial que no se asemeja en nada a Rihanna.

Rihanna’s wax figure at the Madame Tussauds Museum in Berlin, Germany, got a new look for Christmas. pic.twitter.com/M7n79Z0F6z

— Fenty Headlines (@FentyHeadlines) December 15, 2021