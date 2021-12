¡Otra vez! Padre de Britney Spears pide que paguen sus gastos legales

Tras acabar con 13 años de tutela de su padre, Britney Spears, el pasado 12 de noviembre después del juicio realizado en Los Ángeles; pudo liberarse del control legal que tenía Jamie Spears sobre su vida. Poco más de un mes después del juicio, su padre insistió en pedir que la «Princesa del Pop» pague sus gastos legales.

En ese entonces, la icónica artista agradeció a sus fanáticos por el movimiento denominado #FREEBRITNEY, que ellos mismos impulsaron a través de las redes sociales.

«Ustedes son geniales. Honestamente, mi voz estuvo silenciada y amenazada durante tanto tiempo, y no pude hablar ni decir nada», expresó la cantante a sus fanáticos.

Según contó Variety, Jamie Spears asistió a un tribunal y entregó unos documentos para solicitar que el dinero para pagarles a los abogados encargados de acabar con la tutela legal; sean costeados desde el patrimonio monetario de Britney.

Tal como dice el medio recién aludido, uno de los documentos asegura que el padre «se dedicó a proteger la salud y patrimonio de su hija, como lo hizo toda su vida, mientras mantuvo a raya a los oportunistas e interesados».

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney

🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L

— Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021