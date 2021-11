Britney Spears agradeció apoyo de sus fanáticos: «Me salvaron la vida»

13 años pasaron para que Britney Spears lograra su anhelada libertad, esto después de que su padre, Jamie Spears tomará el control de su vida producto de la tutela legal que consigió.

El pasado 12 de noviembre, una jueza de Los Ángeles dictaminó el fin de la controvertida tutela. Generando una eufórica reacción entre los fanáticos de la «princesa del pop» y obviamente en la aludida, quién ha aprovechado sus redes sociales para manifestar su emoción.

De hecho, Britney Spears publicó su primer video en el que se refirió públicamente al fin de la tutela que la mantuvo cautiva de su padre por 13 años. Agradeciendo también al movimiento #FREEBRITNEY que la apoyaron cada día de esta controversia legal.

«Estoy agradecida por poder tener las llaves de mi auto y poder ser independiente como mujer. Y tener una tarjeta de cajero automático, ver efectivo por primera vez, poder comprar velas. Son las pequeñas cosas para nosotras, las mujeres, pero con eso se hace una gran diferencia», expresó la cantante.

I might as well do a hint of my thoughts here before I go and set things square on @Oprah 🤔😜🤷🏼‍♀️ !!!!! pic.twitter.com/Gf3ckusc5S

— Britney Spears (@britneyspears) November 17, 2021