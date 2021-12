Pa’ la casa: Aseguran que Gala Caldirola terminó su relación con Iván Cabrera

Ninguna historia de amor es igual que las películas de Disney, ni siquiera la de los famosos. Es el caso de Gala Caldirola, quién volverá a disfrutar de la soltería, después de haberle dado la PLR a Iván Cabrera.

Según contó la periodista Cecilia Gutiérrez en su cuenta de Instagram, la española decidió ponerle fin a su relación con el «potro». “Confirmado! Gala e Iván terminaron su relación”, detalló en sus historias de Instagram la panelista de “Zona de Estrellas”.

“La modelo decidió poner fin a su relación con el bailarín por salud mental, debido a la polémica por los dichos de la ex de Iván. Aunque, hace un par de días, ellos habían estado ya distanciados también por decisión de ella y por otros motivos que no tienen que ver con el live de anoche”, agregó Gutiérrez, generando diversas reacciones.

Cabe recordar que la noche de este miércoles, Cecilia Gutiérrez realizó una transmisión con la ex pareja de Iván Cabrera, quién lo denunció públicamente. La mujer relató los hechos de violencia que vivió con el bailarín, donde incluso contó que este abusó sexualmente de ella, la drogó y envió imágenes íntimas con su actual pareja, Gala Caldirola.

Es importante recalcar que Gala Caldirola no se ha manifestado públicamente a la funa de su ahora «ex pareja», ni al término de su relación. Sin embargo, los sapos de la web aseguraron que la española eliminó las fotografías junto a Cabrera y lo dejó de seguir en redes sociales.

¿Qué dijo la ex de Iván Cabrera?

Ayer miércoles 29 de Diciembre, la periodista Cecilia Gutiérrez realizó una transmisión en vivo junto a Antonella Mareco; ex de Iván Cabrera. La modelo denunció una grave situación sobre el hombre que se hizo conocido en Yingo.

«Cuando conocí a Iván, fuimos a un restaurante, y me dice: ‘¿Por qué estás mirando a la chica del al lado? ¿Oye a ti te gustan las mujeres? ¿Le darías algún beso a una mujer?’. Yo le dije sí, la verdad que sí, y entró por ahí”.

«Me puso trampas. Dejó su celular grabando para escuchar las conversaciones con mis amigas. Hacíamos tríos, me mandaba a buscar mujeres para hacer tríos y poder grabar», añadió.

«Me incitaba para que yo me grabara muy drogada, y él me violó. Porque al otro día me decía: ‘Oye te violé porque eres mi puta’«, acusó Antonella.

Asimismo aseguró que Cabrera supuestamente le pegaba mientras estaba drogada; «pero era un patrón que me impulsaba«.

La ex de Iván Cabrera reconoció que el bailarín le habría enviado videos teniendo relaciones sexuales con Gala Caldirola, y ella le mandaba teniendo sexo con otros hombres.