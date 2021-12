Perla Ilich y Kathy Orellana tuvieron tenso cruce: «Cuando tengas talento háblame»

Las polémicas declaraciones de Kathy Orellana respecto a su eliminación de «El Discípulo del Chef», programa culinario de Chilevisión, sacaron chispas entre sus compañeros. De hecho, fue Perla Ilich, compañera del equipo verde quién le soltó unas cuantas verdades a la cantante.

Todo partió cuando la ex chica Rojo, se lanzó contra la producción del programa, quiénes no le habrían prestado ayuda cuando esta no pudo trasladarse al canal. A raíz de esto, la conocida gitana desmintió a la ex chica Rojo asegurando que ese día “la llamaron más de 30 veces”.

Fueron estas declaraciones las que motivaron a Kathy Orellana a responderle sin filtro a Perla Ilich, expresando que «cuando tengas talento háblame». Lo que generó una furiosa reacción de la gitana quien no se guardó nada en un posteo en Instagram.

Perla sin filtro

“Señorita @kathyorellanasoto yo no te lo mando a decir con nadie y menos hacer show para sobre salir. Dijiste que te hablara cuando tenga talento algo así! Pues te respondo porque talento y humildad me sobran”, comenzó diciendo Perla Ilich.

Luego siguió: “Desde el día uno que llegaste al @discipulochv llegaste mal, rara, con actitudes extrañas y cero compromiso sabiendo que es un programa de tv al que a todos nos pagan y contratan, lo que lleva un compromiso que tenemos que tener todos en cualquier trabajo, independiente de tener diferencias con algunos participantes porque todos tenemos diferentes temperamentos”.

“Pero cuando alguien falta a una grabación nos retrasamos todos! Y no podemos empezar. Cada una de las personas de los equipos tienen hijos y familia y compromisos fuera del programa que dejamos de lado para cumplir con nuestro trabajo, lo que tú no entendiste, además de una producción de más de 50 personas que no se ve en la pantalla a la que tú retrasaste más de una ves diciendo que te habían dejado tirada lo que es mentira”, agregó Perla Ilich.

“Todos salíamos de nuestra casa a las 8:00 Am lo que a ti te costaba hacer porque sí vives más lejos, pero tomas un trabajo tienes que coordinarte con la hora para que todos podamos partir y ese día te esperamos horas y no llegaste”, complementó.

Luego entregó detalles de lo ocurrido ese día: “Cuando te dio la gana de contestar pediste un auto que en ese momento no estaba disponible porque habías perdido el tuyo de la mañana”.

Y finalmente, le entregó un consejo: “Mejor medita y hazte ver por un tema de memoria. Yo me sacrifico dejando a mis hijos durante horas y horas para cumplir porque me pagan al igual que te pagan a ti. Y a todos tratas mal, a la gente esperando recibir un buen trato. Niña respeta para que te respeten”, sentenció Perla Ilich.