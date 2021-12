Patricia Maldonado se quebró en vivo al enterarse de la muerte de Bibiano Castelló

El mundo del espectáculo completo se encuentra de luto, luego de que la tarde de este miércoles se confirmara el fallecimiento de Bibiano Castelló, reconocido director de televisión. Varios rostros de televisión dieron sus condolencias, pero Patricia Maldonado se enteró en vivo de esta situación.

La opinóloga de tevé se encontraba transmitiendo en vivo su programa «Las Indomables» junto a Catalina Pulido, fue ahí cuando recibió un mensaje de José Antonio Neme quién le entregaba la noticia. Información que la afectó directamente, puesto que ambos habían trabajado durante muchos años en Mucho Gusto.

La reacción de Paty Maldonado

El hecho ocurrió cuando Paty Maldonado y Cata Pulido conversaban con el ex director del Servel, Patricio Santamaría. Fue en ese momento que revisó su celular y lanzó un improperio: “Conche… murió Bibiano… Hue… Murió Bibiano, conche… La pu… que te parió… No lo puede creer”, decía, mientras Pulido no lo podía creer.

“José Antonio me quiero morir, me quiero morir, no puedo creer lo que me acabas de mandar, no lo puedo creer. Te llamó después”, le respondió Paty Maldonado a Neme a través de su celular.

Patricia Maldonado pidió perdón ante la cámara por su reacción tras enterarse de la muerte de Bibiano Castelló, y es que aún no podía creer la noticia, sobre todo luego de que en los últimos días estuviera en contacto con José Miguel Viñuela, quien la mantenía informada sobre el estado de salud.

“¡Qué frágil es la vida, Catalina Pulido! ¡Qué fragil es!”, manifestó la ex panelista de Mucho Gusto, quien además reveló que junto con Castelló y Viñuela se habían reunido hace poco, puesto que estaban trabajando en un nuevo matinal.

La despedida

Posteriormente, Paty Maldonado decidió dedicarle unas sentidas palabras a su amigo por medio de su cuenta de Instagram. «Amigo y director querido: nuestro proyecto que el miércoles dejamos listo, lo llevaremos a cabo, ese era un gran sueño que tu tenías, nunca pensé que nos dejarías, pero tengo un recuerdo muy lindo de ti», inició.

«Fuiste un gran director y se que de alguna manera, estarás presente. Descansa en paz mi querido Bibiano Castello✨», sentenció Paty Maldonado.