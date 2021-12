Revelan nombre de futbolista que intentó conquistar a Betsy Camino y fue rechazado

No cabe la menor duda que Betsy Camino es una mujer que tiene puro éxito con los hombres, es que son varios los que han estado enamorados de la morenaza. Sin ir más lejos uno de sus últimos romances, según soltaron desde farandulandia fue Esteban Pareces.

Sin embargo, el amor al parecer les duró menos que un candy, ya que a los pocos días los propios periodistas confirmaron que todo se había terminado y no de la mejor manera; pues al ex Colo-Colo no habría estado nada contento con que se hiciera público.

Un galán pelotero

Aunque Paredes le dio rapidito la PLR a Betsy, al parecer la chiquilla tiene bastante éxito entre los futbolistas, ya que ahora se dio a conocer que un famoso ídolo de La Roja habría intentado conquistar a la chiquilla.

Nuevamente Rojas y Valencia fueron los encargados de filtrar esta información en su programa ‘Qué te lo digo’; ya que el panelista de Me Late comenzó a contar el cahuín señalando que «Mira cómo son los futbolistas, esto lo encuentro una canallada y una ordinariez».

«Arturo (Vidal) le pasó el dato a Gary (Medel). Le dijo ‘la Betsy es súper simpática, invítala a salir, unas cubas libres, lo van a pasar súper bien, la chiquilla es bailarina, súper simpática y buena onda’» afirmó. Recordemos que en 2018 comenzó a correr el rumor de que el King habría salido unas cuantas veces con Betsy Camino.

Junto con lo que agregó: «Gary (Medel) se consiguió el teléfono de la Betsy (Camino) con un productor porque supuestamente la quería para un evento», y luego de conseguirse su número «finalmente la llama por teléfono y la invitó a salir».

Eso sí, el Pitbull no recibió la respuesta que esperaba. «Pero Betsy le dijo no, a Gary le negó la posibilidad de conocerla, cosa que sí le aceptó a Arturo Vidal. Yo entiendo que ambos (Betsy y Arturo) tienen muy bonitas palabras porque la pasaron muy bien, que no tiene nada de malo».

Si hubo cita con «el King»

Posteriormente Sergio Rojas comentó sobre la cita que la cubana tuvo con Arturo Vidal, asegurando que «lo pasó muy bien».

De paso, el periodista le envió un mensaje a Betsy: «Ojala que no se enoje si no tiene nada de malo», junto con recordarle que «si a ella le gusta andar saliendo con futbolistas después no se quejen porque me carga esa cuestión».

«Si le gustó salir con el señor Arturo Vidal y, además, Arturo paga para que apaguen las cámaras de los hoteles para que desaparezcan las grabaciones, bueno, alguna garantía tiene salir con el hombre, porque es secreto y no se va a filtrar ningún video de Betsy Camino, no sé, alabando a Dios» cerró.