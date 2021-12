«Rey del oro» soltó la firme: «Me quiere enlazar a Parived para desprestigiarlo a él y a Tonka Tomicic»

El caso de los relojes vip sigue generando polémica a nivel nacional. Especialmente cuando nuevas indagatorias relacionaron a Marco Antonio López, más conocido como Parived, esposo de Tonka Tomicic con el denominado «rey del oro».

Hace algunos días un reconocido medio publicó diversas imágenes donde se confirmó una reunión entre Parived y Harold Vilches. Esto en las inmediaciones del Hotel Sheraton de Providencia, siendo seguidos por oficiales de la PDI.

Respecto a la reunión, el informe policial determinó la participación de una tercera persona sin identificar. Eso sí, se detalla que apenas estuvieron algunos minutos al interior del recinto. Posteriormente, se subieron al vehículo del esposo de Tonka Tomicic y se digirieron a un costado del hotel.

De acuerdo a este documento, pasaron 30 minutos para que el auto retornar al frontis del Sheraton. Finalmente, Vilches y el desconocido descendieron del vehículo y regresaron al hotel. En tanto, López Spangui se fue del lugar.

Un informe de la carpeta investigativa concluye que este hecho “es un indicio claro de que dicha reunión se realizó a fin de realizar negociaciones con especies producto de delito, toda vez que se mantiene el antecedente que Harold Vilches Pizarro, es un sujeto que se desenvuelve en el mundo de la compra y venta de bienes robados, específicamente de joyas y diversas especies”.

El «REY DEL ORO» rompió el silencio

Por medio de una declaración pública que fue entregada al medio de comunicación antes mencionado, Harold Vilches expresó que, “la foto con Parived no debería ser un tema, siento que uno es libre de juntarse con cualquier persona a almorzar, no es ningún delito”.

«Nunca he comercializado algo robado, no me dedico a la comercialización de joyas ni relojes. Por lo tanto juzgar por mi delito de contrabando de oro que pasó hace 5 años atrás de lo cual ya estoy condenado es solo algo mediático”, aclaró.

“Mi delito fue realizar contrabando de oro. El oro era comprado y pagado. Mi único delito fue no pagar impuestos al internarlo en el país. Nunca compré joyas ni relojes, solo la materia prima y corrijo cómo han dicho algunos medios, no era robado”, agregó.

Por otra parte, el denominado «rey del oro» se refirió a su supuesta relación con Tonka Tomicic y su esposo Parived, indicando que, “se me quiere enlazar a Parived para desprestigiar la imagen de él y la de Tonka”.

Para finalizar, Vilches calificó las acusaciones como un “show mediático, ya que judicialmente no hay absolutamente nada y gracias a Dios no son los medios quienes juzgan y son los tribunales”.