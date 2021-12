«Sobrevivimos, ahora vamos a vivir»: Mane Swett regresa a la TV tras superar el Covid-19

El pasado 18 de noviembre Mane Swett anunció a través de su Instagram que el motivo de su desaparición repentina de «¿Quién es la máscara?», se debió a su contagio de Covid-19. Anoche después de un mes, se pudo reintegrar a su labor de jurado en el programa de Chilevisión.

La actriz viene sufriendo los efectos de la pandemia desde que comenzó la crisis sanitaria en nuestro país. Pasó cinco meses encerrada en su casa Tunquén (Región de Valparaíso) junto a su hijo Santiago Bowe de 9 años.

«Hubo que acostumbrarse a una nueva realidad, a ser mamá, a ser profesora, a ser cocinera y yo que no tengo idea de cocina, acostumbrarse a hacer todo en la casa», reveló a LUN.

A fines de 2020 también tuvo que volver a las grabaciones de «100 días para enamorarse», la teleserie que estaba en emisión y en donde la Swett era protagonista. Tras terminar las grabaciones de la nocturna de Mega desapareció de la pantalla chica.

Mane Swett tuvo su regreso con el programa «¿Quién es la máscara?». En ese contexto la actriz tuvo que alejarse de nuevo de la televisión tras anunciar su contagio de Covid-19.

«Todos los que me preguntan porque no estuve en el capítulo de ¿Quién es la máscara? les cuento mejor: me contagié de Covid-19 (…) Espero recuperarme pronto para volver a estar con ustedes y seguir con mi nuevo rol de investigadora que me tiene muy feliz»», anunció Sweet a través de su Instagram.

El retorno a ¿Quién es la máscara?

Su rol como jurado en el programa de Chilevisión lo tomó la actriz Millaray Viera, pero anoche después de un mes fuera de las pantallas pudo regresar a realizar su labor de investigadora. Este proceso fue duro para Swett ya que tuvo que enfrentar duros síntomas y además el fallecimiento de su madre.

«Fue un golpe al suelo nuevamente. Y decidí volver al programa por voluntad propia. Hice el funeral y volví. Pararse de algo así son años y el programa termina. Volver a pararse después de esto ha sido un ejercicio de fortaleza gigante. Me siento orgullosa», concluyó.