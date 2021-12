Dua Lipa: Cambian la hora de la preventa de entradas de su concierto en Chile

Ya es oficial; la increíble Dua Lipa estará en nuestro país y tal como se había informado, este miércoles se realizará la preventa de entradas.

El esperado concierto de la británica en nuestro país será el próximo 16 de septiembre del 2022 en el Estadio Bicentenario de La Florida, según lo informado por DG Medios, la productora a cargo del evento.

El show fue informado por medio de una acción realizada en la Torre Entel de Santiago, en donde fueron mostrados los afiches en cuestión.

A pesar de que se había informado que loa venta haría a las 11 de la mañana, el horario de inicio de la venta, se aplazó hasta la 13:00.

Los boletos para el concierto de Dua Lipa en Chile estarán a la venta a través del sistema Punto Ticket y estarán disponibles a partir del próximo 15 de diciembre.

Los clientes Entel y quienes paguen con tarjetas Scotia tendrán un 20% de descuento. Las entradas van desde los 32 mil pesos hasta los 237 mil, pero sólo con el 20% de descuento válido. Sin este beneficio, los valores suben desde 39 mil hasta 287 mil pesos.

La cantante realizó que su gran salto a la fama fue con el single «New Rules» para después ya posicionarse como una verdadera reina con su segundo trabajo «Future Nostalgia», el mismo que valió cinco nominaciones a los premios Grammy del 2021 por sus tremendos y épico temazos.

MORE TOUR!! 🌎❤️ check your local ticket agents for sales https://t.co/hOt0NI0Dfp pic.twitter.com/HhtghbQ1vw

— DUA LIPA (@DUALIPA) December 10, 2021