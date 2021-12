¡Últimooooo díaaaaa! No te olvides de participar en «Radio Activa te cambia la vida»

¡No digas que no te avisamos! El reloj empieza avanzar y con ello se empiezan acabar las posibilidades de llevarse para la casa uno de los premios del concurso de Navidad: Radio Activa te cambia la vida.

Tal como te hemos mencionado, el sorteo será totalmente en vivo, este viernes 24 de diciembre durante la emisión de los programas de la 92.5.

Para participar solo debes enviar un mensaje de texto, incluso lo puedes hacer durante los programas de este viernes, y si la suerte está de tu lado puedes tener la alegría que tantos esperan.

¿Cuáles son los premios de Radio Activa te cambia la vida?

Este año los premios estarán enfocados en algo que muchos de ustedes comentaron, platita. Sabemos que a la gran mayoría le hace falta y podrán destinar el monto en lo que el ganador crea necesario para su familia. En esta ocasión habrán cerca de ¡$15.000.000 a repartir chiquillos!

Por esta razón los premios de Radio Activa te cambia la vida son los siguientes:

4 premios de $500.000

3 premios de $1.000.000

Y un gran premio de $5.000.000

Sin embargo, eso no es todo, ya que nuestro auspiciador regalón, Buale también se puso la camiseta para esta Navidad, y regalará 5 giftcard de $1.000.000 cada una para que la puedan gastar en sus tiendas.

¿Cómo participar?

Solamente debes enviar un mensaje de texto con la palabra Activa al 8500 (valor $390 IVA incluido), las veces que tú quieras. Luego de eso, el día 24 de diciembre quiénes sean llamados deben responder una frase de oro: ¡Radio Activa 92.5, Solo se vive una vez! y serás el flamante ganador de uno de los premios a repartir.

Por favor no te olvides, al contestar no debes decir ¡Aló!, ¡Hola!, ni nada de eso. Solamente debes responder: ¡Radio Activa 92.5, Solo se vive una vez! Téngalo clarito para que no sea uno de los que se quede con las ganas de llevarse los premios para la casita.

Puedes enviar todos los mensajes que quieras, ya que mientras más envíes, mayor posibilidad tienes de quedarte con algunos de los premios.