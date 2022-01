«A mí no me la venden»: Fran García-Huidobro le tiró indirecta a Yasmín Valdés

Un duro momento vivió la semana pasada Yasmín Valdés en su primera presentación en Aquí se baila, donde se le olvidó completamente la coreografía. Por esta razón el jurado compuesto por Fran García-Huidobro, Neilas Katinas y Karen Connolly la mandó a zona de eliminación.

Sin embargo, luego del tras pie la actriz pudo reivindicarse en el escenario y se presentó nuevamente en la pista del programa de Canal 13 junto a su bailarín Darwin Ruz.

“En ese momento yo no me enteré de qué le pasó a Darwin. Después lo busqué y no lo encontré, cuento corto, se decidió un cambio. Yo ayer ensayé con el otro bailarín, pero abortó no sé por qué razón, se dice que fue por una lesión, y yo ayer ensayé solo una vez el tango y llego acá y me entero que él no viene”, explicó Yasmín Valdés.

Y en esa misma línea, agregó: “acá llega mi Darwin a salvarnos a todos. Los dos somos profesionales y por deber tenemos que estar aquí como sea, no hay excusa, dimos todo”.

Cero buena onda

Pero a una que no le pasan gato por liebre es a Fran García-Huidobro, quién cachó de entrada que entre Yasmín Valdés y su bailarín hay cero buena onda. Sin ir más lejos, al momento de evaluar a la pareja en Aquí se baila les lanzó sin filtro el dramón que ella detectaba entre la pareja.

“Los quiero felicitar porque tengo la sensación de que entre ustedes dos no hay ninguna onda, ni siquiera se llevan bien, lo que implica un doble esfuerzo en que la coreografía salga y nosotros creamos que se llevan bien. Hoy día actuaron bien y a mí no me la venden, por ahí no pasa nada”, afirmó.

Eso sí, de todas formas se dio el tiempo para valorar la mejora que tuvieron en comparación a su presentación de la semana pasada. “Buen comienzo de la coreografía de Yasmín. Insisto, yo he tenido que trabajar con gente que me cae mal y el esfuerzo es enorme, así que felicitaciones”, remató Fran García-Huidobro.

La pareja, en tanto, sólo atinó a escuchar atentamente y no realizaron ningún comentario al respecto. Aunque Yasmín Valdés ya había confirmado en Me Late que cambió de pareja ya que había cero química con el bailarín.