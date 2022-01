«¿A quién le robabas dinero?»: Esposa de Gary Medel respondió a desubicado comentario

No faltan los comentarios desubicados, uno de alto nivel recibió Cristina Morales, esposa de Gary Medel, quién fue duramente cuestionada en redes sociales.

Resulta que la periodista abrió la clásica caja de preguntas para que sus seguidores le enviaran comentarios. Fue ahí, que una persona mala onda, no encontró nada mejor que lanzarle un duro dardo respecto a su amor con el Pitbull.

“Antes de Medel, ¿a quién le robabas dinero?”, fue la desubicada interrogante que le lanzaron y que la española contestó molesta.

Se defendió de la mala onda

Tras el mal intencionado mensaje de Instagram, Cristina Morales no se calló. Y respondió que “antes de conocer a Gary trabajaba fuera (y en un trabajo guapísimo)”.

Y agregó que “el caballero me conoció bien en cuanto a lo material se refiere (no eran cosas lujosas, pero tampoco me sacó debajo de un puente)”.

La periodista indicó que “ya tenía un Iphone 4, que era de lo último y zapatillas caras, pecho operado y tenía AUTO PROPIO, con el cual iba a verlo de Granada a Sevilla”.

Finalmente, Cristina Morales encaró a la seguidora que cuestionó su amor con Gary Medel: “Te digo esto porque me ha hecho gracia tu pregunta fea. Insisto, yo tengo formación académica y antes de él me pegué una vida padre (genial) en todos los sentidos. Así que no hables si no sabes un carajo”.

¿Cómo nació la historia de amor entre Cristina y Gary Medel?

La española de 34 años, oriunda de Granada, se conoció con el «Pitbull» cuando este jugaba en el Sevilla, y ella se desempeñaba como periodista deportiva en el canal TV Granada Fútbol Club. Ambos han reconocido que lo suyo fue amor a primera vista.

Desde ese entonces su historia de amor floreció igual que un cuento de hadas, tanto así que en 2017 ambos dieron el si en un matrimonio por el civil en Chile. El evento se desarrolló en el Cerro San Cristóbal, en compañía de sus familiares y unos 150 invitados.

Del amor entre Gary Medel y Cristina Morales nacieron dos retoños: Alessandra y Danilo. Los pequeños se unieron al club Medel, donde está Alejandro y Gary, los gemelos del futbolista.