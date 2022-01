Javiera Contador y su desnudo rockero: «Con guitarra sale mejor»

Javiera Contador sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con una divertidas y coqueta sesión de fotos. La actriz y comediante de 47 años se chasconeó y subió fotos con tintes rockeros, y con un sutil desnudo artístico.

Estamos hablando una sesión de fotos donde se ve a la actriz con una energía deslumbrante, con un outfit oscuro y con una guitarra en sus brazos.

En esa misma línea, subió también una foto coqueta totalmente desnuda y solamente con una par de medias blancas; pero cubierta estratégicamente con una guitarra oscura.

«¡Con guitarra las fotos salen mejor! Sobretodo cuando las toma Sebastián Utreras», escribió la comediante quien hacía referencia al fotografo, autor de la ingeniosa sesión de fotos. Javiera Contador además completó la publicación con unas graciosas comparaciones con otras fotos sin guitarra.

Javiera Contador fue el plato fuerte en el humor para el segundo día del Festival de Las Condes el fin de semana pasado. La actriz y comediante compartió escenario con las cantantes Ha*Ash y Francisca Valenzuela.

Yo me he reído ene con la javiera contador wn si no les gusta cambien el canal, si no les gusta como se viste q importa si ella se siente cómoda, relajamos la mente y respetemos,yo la aplaudo!!#festivaldelascondes #javieracontador

— andrea_cflo (@Andre_cflo) January 23, 2022