Javiera Contador habló después de las duras críticas a su presentación en el Festival de Las Condes

Javiera Contador fue el plato fuerte en el humor para el segundo día del Festival de Las Condes. La actriz y comediante compartió escenario con las cantantes Ha*Ash y Francisca Valenzuela.

Aunque la humorista no tuvo un buen pasar en la escena del Parque Padre Hurtado. Ya que su rutina elaborada en el festival animado por Sergio Lagos y Ángeles Araya, no fue bien recibida por el público de las redes sociales.

Las sensaciones de Javiera Contador

«Mil gracias por la energía y las risas de anoche en el Festival de Las Condes. Mil gracias a mi equipo hermoso. Son los mejores y los requiero», inició Contador a través de su Instagram agradeciendo a su equipo, donde está su pareja Diego Rougier.

«La verdad es que lo disfruté muchísimo mientras estuve sobre el escenario», manifestó la comediante respecto a sus sensaciones después de realizar su rutina, ya que al bajar del escenario recién asimiló la magnitud del show que realizó.

«Me siento muy, pero muy afortunada de todo el amor que recibo de ustedes (y que siempre le gana por lejos al lado oscuro), y me siento muy orgullosa de asumir riesgos y enfrentar miedos e inseguridades», concluyó la artista a través de sus redes sociales.

Los dardos a la comediante en redes sociales

«No me importa su género, ropa, si es gorda, o dice garabatos. Javiera contador es simplemente fome. Su rutina ni siquiera es una rutina, es un monologo sin remates ni nada», declaró un usuario a través de Twitter; algo que se replicó bastante en las redes social.

A pesar de los comentarios negativos en redes sociales fueron bastantes, también hubo bastantes defensores a la rutina de stand up comedy de la protagonista de «Casado con Hijos».

«La mayoría de los comentarios son de hombres (…) que no tienen foto de perfil y denostan a una mujer solo por su posición política», declaró un usuario defendiendo la presentación de la comediante y diciendo que los comentarios negativo no son por su rutina de humor.

«Yo me he reído ene con la Javiera Contador weón. Si no le gusta cambien de canal», fue otro tipo de comentario respecto a la actuación de la artista.

Más reacciones en la red del pajarito azul

