Pa’ la casa: cuáles son las series que eliminará Netflix en febrero

Cada cierto tiempo Netflix realiza una limpieza de sus catálogos, ya sea porque no hubo acuerdos con los dueños de los derechos de sus producciones o por decisión de la compañía. Con el fin también de renovar constantemente las opciones para sus suscriptores.

Hace algunos meses producciones como ‘Modern Family’ y ‘Grey’s Anatomy’ salieron del catálogo, después de estar tanto tiempo presentes en ella se trasladaron hasta Star+. Por esta razón en Radio Activa te contamos cuáles son las películas y series que ya no encontrarás más en la plataforma de streaming, a partir de febrero.

¿Cuáles serán las series y películas eliminadas de Netflix en febrero?

Fuego cruzado

Esta película se despide de Netflix este 1 de febrero, razón por la que debes disfrutarla desde ya, pues será una de las tantas en decir adiós del catálogo de entretenimiento. Ella está repleta de acción, drama y peligro. Aquí sus protagonistas deberán salvar sus vidas ante los inminentes encuentros llenos de balas en los que deberán defender sus ideales y poder.

Aquí un mal cruce de palabras entre los irlandeses y los traficantes de armas generan un conflicto aún mayor del que no podrán escaparse, pues todo este enfrentamiento ocurre dentro de una fábrica de paraguas, lugar en el que deben darse una tregua o de lo contrario morirán.

Hotel Transylvania 3

Esta divertida película se despide de Netflix el próximo 8 de febrero, razón por la que no puedes dejar de verla, ya que en esta oportunidad este grupo de criaturas se irán de vacaciones en un crucero muy particular.

Ellos estarán junto con sus familias y serán admitidos en este viaje en el que solo asistirán varios monstruos.

100 días para enamorarnos

El 10 de febrero dejará de estar disponible está producción que ha sido tan aclamada por la audiencia. En ella descubrirás la continuidad de un plan que busca reunir a una pareja que cayó en la cotidianidad y que no sabe cómo rescatar el amor incluso de su familia.

Si aún no la has visto, no pierdas la oportunidad de deleitarte con el drama, humor y momentos inolvidables que ella brinda.

Otras producciones eliminadas de Netflix (desde el 01 de febrero)

-La Familia Addams

– Sin Salida

– Ace Ventura

– Aterrados

– El Cazarecompensas

– Jack y Jill

– Cuerpo de Elite

– DanMachi

– La Familia Fang

– Desobediencia

– Dilwale

– Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works