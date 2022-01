¿Antígeno Prostático? El chascarro de Iván Moreira en sesión del Senado

Iván Moreira realizó su intervención en el Senado en torno a la discusión de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Aunque en primer lugar, el debate parlamentario se orientó al posible regreso de las sesiones telemáticas.

En ese momento, el parlamentario comenzó a opinar en contra de la discusión que se está llevando a cabo. Porque según él, correspondía a otra instancia. Pero su argumento se vio pausado por un pequeño percance durante la sesión.

¿Antígeno prostático?

«Quiero pedir formalmente que si este tema de los aforos, el tema presencial o telemático, eso se vea en los comités, no ahora. Llevamos 45 minutos de un proyecto emblemático e importante como este», solicitó el senador UDI respecto a la discusión parlamentaria que se estaba llevando a cabo y que estaba enfocada en el proyecto de la PGU.

Según desarrolló ADN, Iván Moreira siguió en la misma línea y dijo «por favor, no rasguemos vestiduras. Aquí hay ciertas normas que ni siquiera los señores senadores y senadoras cumplen. Aquí hay un instructivo que habla que a lo menos cada 15 días tenemos que hacer un antígeno prostático…», expresó el senador con una inmediata reacción de vergüenza.

Sus manos en el rostro reflejaron la incomodidad ante los aplausos y las risas de toda la sala que se encontraba sesionando.

Al menos para la prensa, los antígenos son nasales… 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Kvls4Lw65I — Kevin Felgueras (@KevinFelgueras) January 24, 2022

«Ese es un gran micrófono abierto», comentó la presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien de igual se sumó a las risas y a los aplausos de la sala.

«Mire, bueno, me traicionó… Pero oye, no rasguemos vestiduras. Pero aquí, de verdad, hay senadoras y senadores que no se hacen el antígeno, el no prostático», continuó Moreira tratando de salir del chascarro que había protagonizado en plena sesión.

Finalmente fue Rincón quien siguió con el momento de distención y dijo «todavía no tenemos hacernos ese las senadores, solo para información», concluyó la autoridad parlamentaria de la Cámara Alta del Congreso Nacional.