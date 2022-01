«Teníamos un plan»: Naya Fácil contó peculiar anécdota en concierto de Bad Bunny

El fanatismo de Naya Fácil por Bad Bunny no es nuevo. Debido a ello, apenas conoció la noticia que anunció hoy el puertorriqueño, lo comentó con sus seguidores en redes sociales.

Pero todo fue emoción, sino que también recordó un especial momento en un concierto del cantante, que no pudo concretar y aseguró que irá al concierto del 28 de octubre para volver a intentarlo.

«Me voy a subir al escenario»

«Acabo de despertar y me enteré que Bad Bunny viene a Chile. ¿Por qué no me avisó?… Voy, voy, voy, es mi marido a toda ley», comenzó la influencer a través de sus historias.

Además la Naya agregó que «ojalá alcanzar entradas para estar en primera fila como la vez que lo fui a ver. Aparte conoceré el estadio nacional, porque nunca he ido».

Además contó que lo fue a ver la última vez que vino a Chile, en septiembre de 2019. Aquella vez el conejo malo vino al Movistar Arena en dos ocasiones: 3 y 4 de septiembre.

«Lo vi chiquillos, estuve al lado del escenario. Cuando sonó ‘callaita’ me puse a llorar… teníamos un plan. Intenté a subirme al escenario, no pude. Me puse a llorar, me levantaron», expresó la Naya según el video compartido en ADN; diciendo además que cuando terminó su llanto, Bad Bunny ya se había ido del escenario.

La influencer aseguró que el interprete de «Yonaguni» es su cantante favorito. «Bad Bunny es el hombre perfecto en mi vida, lo amo», añadió a través de sus historias Naya Facil, quien también aseguró que irá muy preparada al siguiente concierto.

«Esta vez me voy a mandar a hacer colaless, sostenes, poleras, cintillos, todo de Bad Bunny; me encanta. Pero esta vez no voy a llorar, voy a disfrutar su concierto», concluyó la influencer muy emocionada ante el anuncio del conejo malo.