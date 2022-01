Audio: Auditoras contaron distintas experiencias con familiares de la tercera edad

Dos llamados de carácter de denuncia y experiencias personales recibió nuestro Pape Salazar en «Yo soy tu Pape». Programa regalón de Radio Activa que va de lunes a viernes desde las 18.00 hasta las 20.00 horas.

Revisa el primer audio completo:

Los contactos se originaron de la noticia que compartió nuestro querido Pape Salazar, de dos abuelitos que tomaron cianuro y murieron en el Apart Hotel de Santiago. Ambos explicaron que sufrían enfermedades crónicas y que no querían ser una carga para sus hijos.

«La poca empatía que hay con la gente que no tiene los recursos económicos para poder pagar un after de una abuela, que por mediodía te están cobrando 500 o 600 mil pesos», denunció una auditora respecto a la situación que vive con su abuela, ya que no puede cuidar correctamente mientras ella trabaja.

Ella vive con su abuelita por parte de mamá hace 7 años y presentó esta denuncia respecto a la precaria situación de los adultos mayores. El aspecto de los problemas de la memoria de su abuelita cada vez han sido peor y por ello hizo un llamado al Estado por las bajas pensiones e hizo la solicitud de una vida digna para la tercera edad.

«Entregar no cuesta nada»

Otra auditora se sumó al tema y quiso compartir una experiencia positiva. Aunque en un comienzo relató que su padre falleció en 2007, incluso con cuidadores. Siete años más tarde su madre comenzó a tener complicaciones de salud y decidió dedicarse a su madre.

Revisa el segundo audio completo:

«Afortunadamente yo lo pude hacer, pero eso me implicó un montón de deudas. Le di prioridad a ellos y dejé de pagar las deudas, la casa, un montón de cosas», manifestó la auditora respecto al cuidado de su madre que falleció por un cáncer a los 90 años.

Ella contó que la pasó muy mal en su proceso de despedida, pero quedó tranquila y feliz porque lo hizo todo por sus padres. Además, que en su trabajo pudo jubilarse pero le dieron el apoyo para cuidarse a sus progenitores.

«Hay que despedirlos como corresponde, dignamente, con felicidad. Porque ya pasan a otra etapa y nosotros quedamos, pero nos tenemos que quedar bien. Entregar no cuesta nada», expresó la auditora sobre la despedida de sus padres.