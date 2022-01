Audio: Central Radio Activa conversó con Hardcorito de importante iniciativa constitucional en salud mental

Una entrevista con un importante mensaje realizó nuestro querido Daniel «Huevo» Fuenzalida en Central Radio Activa, que va de lunes a viernes, de 09.00 a las 12.00 horas. Es que el estudio de la 92.5 recibió a Cristián Jara más conocido como «Hardcorito».

Revisa la entrevista completa:

El ex chico Yingo ha sido noticia en los últimos días por una relevante labor social y política. Actualmente Cristián Jara se encuentra realizando una iniciativa constitucional que tiene como objetivo mejorar la salud mental en nuestro país.

«La hermosa causa que me mueve hoy es por testimonio propio. La salud mental sabemos que es paupérrima y en general la gente no tiene voz en esto. No hay movimiento que levanten la salud mental, de hecho faltan lideres. No me levanto como líder, sino que como paciente«, dijo el ex chico del programa juvenil.

Hardcorito tiene hasta el 1 de febrero, al igual que las más de 1.300 Iniciativas Populares de Norma, para poder alcanzar las 15.000 firmas. Esto con el objetivo de que la propuesta sea discutida en la Convención Constitucional.

«Es tan importante lo que está sucediendo, la gente tiene que tomarle el peso. Hubo un esfuerzo gigante para construir una nueva Constitución; comunicacionalmente, las noticias no le han dado el tiempo a esto que es muy importante», criticó Cristián Jara respecto a la labor informativa de los medios respecto al proceso constituyente.

«Salud Mental Gratuita y de Calidad como Derecho« es el nombre de la iniciativa de Fundación Salud Emocional, que actualmente cuenta con más de 2.400 firmas a 17 días de que se acabe el plazo para que la propuesta sea considerada.

«Es el momento para hacer historia y proteger a todos los familiares. Nadie está ajeno a esta realidad, todos están pasando por un mal momento emocionalmente. Tienen que salir de su habitación y sacar la cara», cerró Hardcorito respecto a la importante oportunidad que se presenta para mejorar la salud mental en nuestro país.