Audio: Los magníficos preguntaron cosas que le regalarías a tu suegra

Lucho de Chile, José Luis Godoy y Juako Lee como cada mañana se juntaron para alegrar la mañana a de los auditores y ahora tampoco fue la excepción. Le preguntaron a todos los muyayos ¿Qué le regalarían a su suegra? a través de «Los Magnificos», espacio que va de lunes a viernes 07.00 a 09.00 horas por Radio Activa.

Revisa el audio completo:

En el contexto del video viral publicado por un tiktoker mexicano, que le donó su riñón a su suegra y su pareja los dejó, Los Magníficos le pidieron a todos los radioactivos que dejaran sus regalos a la suegra.

«A mi suegra le hice un regalo especial que todavía no nace y es su nieto», dijo un primer auditor sobre su tierno regalo a la madre de su amorsh.

Otro muyayo dijo que le pasó algo similar que al tiktoker que se viralizó y ante la sorpresa de nuestro queridos magníficos, aclaró que su regaló fue por otro lado.

«No doné nada, pero me mandé flor de cobertizo, ampliación en la casa. Mano de obra nomás, pero me saqué la cresta como tres meses. Y después al mes me patearon», declaró el auditor dejó listita la casa de su suegra y recibió flor patá en la r… al mes después.

«Yo le regalaría una entrada para los magníficos», dijo un muyayo motivado para los shows de nuestros José Luis Godoy y Lucho de Chile.

