Tiktoker mexicano contó triste historia de desamor que lo dejó sin un rinón

Un mexicano llamado Uziel Martínez subió a su TikTok un popular trend, contando que su pareja lo pateó, se casó al mes y eso no fue lo único.

Un triste desenlace vivió un tiktoker mexicano llamado Uziel Martínez, que a pesar de contar más tarde que todo terminó bien, finalmente acabó sin polola y sin un riñón.

El «trend» viral

Un tiktoker oriundo de la localidad San Quintín del Estado Baja California en México, realizó un popular trend que se hizo viral rápidamente. Esto es porque en la publicación que ya suma más de 16 millones de reproducciones, contó una triste historia de desamor.

«Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes», contó el tiktoker con la canción Favourite Crime de Olivia Rodrigo de fondo, clásica del famoso trend de la plataforma.

Sin embargo, a pesar de lo triste que puede parecer la situación, en los más de 40 mil comentarios tiraron la talla con la experiencia del joven mexicana.

«Le ganaste al de Harvard y a la de las hemorroides», dijo una usuaria de la plataforma haciendo referencia a otros virales famosos de TikTok; el joven que dejó Harvard para volver con su novia y una mujer que ayudaba a su novio con hemorroides.

«Al menos una parte tuya siempre estará cerca de ella», «perdiste un riñón pero ganaste este trend», «mira el lado bueno, dos veces no va suceder», fueron algunas otras reacciones en la publicación que suma casi 2 millones 400 mil me gusta.

Uziel contestó tres comentarios de la publicación viral, donde se refirió a su «victoria» en ese trend y a la comentario de una usuario que le pidió que «no lo vuelva a hacer». Además, contestó también a un internauta que le brindó su apoyo.

«Quite esa cara compa, ella perdió un gran caballero. Siga adelante, va encontrar a la mujer perfecta que lo valore», comentó el usuario. Mientras que el tiktoker mexicano respondió «estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos; no somos amigos pero tampoco nos odiamos. Yo solo hice un TikTok y no creí que esto se saldría de control», respondió.