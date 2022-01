¡Confirmado! Fotos con su pancita al aire revelan el embarazo de Rihanna

Rihanna es tendencia en todo el mundo y la noticia es para nada menor… ¡Está embarazada! La información fue revelada después de que unas fotos de su pancita al aire se hicieran viral por las redes sociales, mientras caminaba por las calles de Manhattan junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky.

El frío del invierno en el hemisferio norte no fue suficiente para esconder la felicidad de la pareja y menos la pancita de la artista nacida en Barbados. Cabe destacar que la pareja se unió en diciembre de 2020, después de años de amistad y ser vinculada durante 2013. Según reveló Rock and Pop, la relación se ha hecho pública en galas y alfombras rojas durante estos últimos años.

La artista de 33 años lució un largo vestido rosado con un solo botón abrochado. Aquello dejó al descubierto su tierna pancita a pesar del frío de Manhattan y las calles del barrio de Harlem, lugar donde creció la pareja de Rihanna. El atuendo se completó con unos pantalones claros rotos y un colgante con piedras de colores, que caen por la barriga que aguarda al bebé que viene en camino.

La interprete de «Diamonds» y «The Monster», acudió a Barbados a fines del año pasado para recibir la condecoración de Heroína Nacional del país caribeño. En aquel entonces se rumoreo un posible embarazo, pero aquello fue desmentido. Ahora después de todo el revuelo por las fotos viralizadas, la pareja tampoco se ha referido a la gran noticia del día.

BREAKING: Rihanna is conferred with the honor of National Hero of Barbados by the prime minister pic.twitter.com/I036f4O2zx

— philip lewis (@Phil_Lewis_) November 30, 2021