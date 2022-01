Vale Roth funó a desubicado seguidor: la acosaba por Instagram

Sin lugar a dudas, Vale Roth es una de las famosas que más utiliza Instagram para poder conectarse con sus seguidores. Incluso desde antes de incorporarse al programa «Aquí se baila».

Pero, a pesar de que mantiene una buena onda con sus fanáticos, no faltan aquellos que se aprovechan para mandar desubicados mensajes. Así lo denunció la bailarina quién expuso a un hombre quién la estaba acosando por medio de su red social.

Según evidenció Vale Roth, el usuario en cuestión no solamente le enviaba mensajes subidos de tono, sino también fotos de sus partes íntimas. En los pantallazos que expuso la gimnasta, se ve como le pide que se desnude

Es por estos mensajes enviados por Instagram directamente dio a conocer lo ocurrido revelando parte de los mensajes y la frase: “Cachen este wn asquerso”.

Un importante avance en su vida

Hace algún tiempo Vale Roth contó que su llegada a «Aquí se baila», le ha traído bastantes cosas buenas para su vida. Especialmente ahora que dejó de beber alcohol, hace varios meses.

«Ahora dejó el copete hace cuatro meses, entonces en el tema de la responsabilidad estoy al 100%. Antes, siempre cuando tomaba faltaba al otro día, tenía acá y uno se pone que media irresponsable y me mandé muchos condoro. Yo creo que en cada cada cóndor que me mandé en al televisión nunca estaba sobria, siempre hubo copete», comentó la bailarina.

«Aparte que no me podría controlar, no era un trago ni dos; eran diez o doce. Y esto, el no tomar, ha sacado lo mejor de mí; porque tengo mucha más energía, no pierdo días, trabajo sábado y domingo, hago rutinas de ejercicio y estoy al 100», concluyó Vale Roth en conversación con La Cuarta.