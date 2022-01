Daniela Castro rompió el silencio ante ataque de su mascota: «Yo ahora cuento la historia»

Fue hace algunos días que Daniela Castro estuvo en la palestra pública, luego de que una mujer denunciara en CHV Noticias haber sido atacada por uno de los perros de la cocinera, y no haber recibido ayuda constante.

Carolina Mujica, quién fue la denunciante expresó que, “la rehabilitación ha sido lenta, aprender a comer de nuevo, aprender a hablar de nuevo. Algo tan básico como volver a sonreír de nuevo”.

Según relató la mujer, fue atacada por Charlie, un perro de 80 kilos que vivía en la casa de Daniela Castro. “En un momento yo voy a botar basura, me agacho y el perro, de manera sorpresiva, me ataca directamente al cuello”, explicó sobre el incidente. Producto de esta situación, debió ser trasladada a la Clínica Las Condes.

Por otra parte, la ex MasterChef aseguró al noticiario que si se hizo responsable de los gastos médicos, incluso firmó el pagaré de la clínica. Aunque la afectada declara que después de un tiempo ella dejó de responder sus mensajes y de desligó del proceso de rehabilitación.

La versión de la mujer se contrapone con la de Daniela Castro, quién producto de que el tema tomó un rumbo legal dijo que seguirá el proceso de esta forma.

Daniela Castro entregó su versión de los hechos

Tal como era de esperar, Daniela Castro decidió por fin hablar sobre su versión de los hechos ocurridos con Carolina y Charlie. Para ello realizó una declaración por medio de su cuenta de Instagram.

“Mantuve silencio mucho tiempo por respeto a la víctima, para no exponerla, en base a que ella quiso exponerlo, yo ahora cuento acá la historia”, afirmó.

“Yo siempre he estado dispuesta a hacerme cargo de los gastos médicos de Carola. Después del accidente siempre tuve contacto con ella y me preocupé de su estado de salud. Además, le insistí que me haría cargo de la situación e incluso firmé el pagaré de la clínica”, continuó Daniela Castro.

Asimismo, sostuvo que “los primeros días de octubre me llega una carta de sus abogados informándome que ellos se harían cargo del tema. Lo que me sorprendió mucho, porque mi comunicación con ella siempre fue muy fluida y cercana”.

Daniela Castro aclaró que la visita de la mujer a su casa, se debía para hacer una grabación. “Grabamos y al terminar le conté la historia de él (su perro), que lo maltrataron de pequeño y que quería darle una vida como se merece. Ella entendió y empatizó con él”, precisó.

Sin embargo, pese a haberlo acariciado, el hecho ocurrió cuando “Carola muy emocionada hizo una videollamada para mostrarle el perro a su hermana, lo mostró de lejos, luego se acercó por el lado efusivamente, se agachó para grabarlo abrazándolo de cerca y Charlie se sintió amenazado, porque era alguien desconocido”.

“Esto fue un accidente lamentable que ocurrió en mi casa (…) y me haré cargo de los gastos de Carola por 2 años; rehabilitación, psiquiatra, psicólogo y demases”, concluyó.