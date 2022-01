Todo un «swiftie»: Gabriel Boric envió «abrazos desde el sur» a Taylor Swift

En una entrevista realizada al cantante Damon Albarn (vocalista de Blur), acusó a Taylor Swift de no escribir sus propias canciones. Lo que generó la respuesta y decepción de la misma cantante.

Ante ello, la reacción «swiftie» del presidente electo Gabriel Boric, no se hizo esperar.

El interprete de la famosa «Song 2» de Blur, dijo que no aguantaba mucho la música moderna. En la entrevista le sugirieron que Taylor Swift es una «excelente compositora»; pero el cantante respondió tajantemente «ella no escribe sus propias canciones».

«No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que co-escribe», afirmó Damon Albarn a LA Times destacando además el talento de Billie Eilish.

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd

— Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022