Patricia Maldonado aseguró que recibe amenazas de muerte: «Llaman por teléfono diciendo ‘te voy a matar”

Una dura realidad evidenció Patricia Maldonado en su programa «Las Indomables», esto junto a Catalina Pulido quienes recibieron de invitado a Francisco Orrego. Abogado e impulsor de la iniciativa “Con mi plata no”, la cual busca llevar hasta la Convención Constitucional.

La conversación en el espacio estuvo enfocada en el organismo que busca redactar una nueva Constitución para Chile. Fue en ese contexto que la ex panelista de Mucho Gusto, realizó un importante llamado para que las personas participen en las iniciativas populares que está movilizando la Convención Constitucional.

Según relató Patricia Maldonado, es importante que las personas saquen la voz. Especialmente cuando en estos tiempos se intuye que “la gente tiene que dejar de tener miedo y sacar la voz”.

Amenazas de muerte

Sin embargo, la personalidad de Patricia Maldonado también le ha traído algunos problemas. Así lo comentó en su programa donde detalló que «perder el miedo» y decir lo que piensa ha tenido consecuencias dolorosas para su vida.

«Yo he tenido amenazas últimamente, amenazas de muerte, que te llaman por teléfono diciendo “te voy a matar”. Esas amenazas las hacen con un chip que después botan a la basura así que no se pueden pesquisar«, relató la ex rostro de TV.

Pero eso no fue todo, ya que detalló más sobre esta complicada situación: “Tengo amenazas de muerte constantemente, entonces si fuera por eso, yo me quedaría en mi casa tranquilita, seguiría cantando”, y simplemente pensaría: “Para qué me voy a meter”.

Sin embargo, Patricia Maldonado detalló que igual “voy a seguir dando la pelea hasta el final y debemos seguir dando la pelea hasta el final aunque vengan estas amenazas y todo esto, porque va a pasar”.

Ella considera clave “defender” lo que “nos queda todavía”, porque “en un tiempo más no sabemos qué es lo que va a ocurrir”. En ese sentido: “¿Si no sacamos la voz ahora, cuándo la vamos a sacar?”, remató Patricia Maldonado.