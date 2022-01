El emotivo intercambio de mensajes entre Gala Caldirola y Mauricio Isla

La ex pareja mostró que el cariño de ambos aun está más presente que nunca, especialmente en los difíciles momentos que pasa la española.

De seguro la última semana del 2021 fue una de esas que Gala Caldirola quiere olvidar para siempre. Especialmente por el escándalo en el que se vio involucrada debido a la funa que le realizaron a Iván Cabrera, su ahora ex pareja, que está acusado de violencia de género.

Sin embargo, a pesar de los malos momentos la española ha contado con el apoyo de sus más cercanos. Entre ellos sus amigos y su ex esposo, Mauricio Isla, quién públicamente ha decidido entregarle mensajes de apoyo por medio de su cuenta de Instagram.

Fue así como por medio de una historia, el Huaso decidió enviarle un mensaje a Gala Caldirola, en el que le envió sus mejores deseos para este 2022.

«Sé que todo esto ha sido difícil, pero no soy indiferente a lo que ha sucedido. Lo único que anhelo es que puedas recobrar la paz, y en mi rol de padre de nuestra hija tú sabes que cuentas conmigo», inició el futbolista.

«La vida muchas veces se llena de circunstancias difíciles, pero te conozco bien y sé que eres valiente y perseverante para retomar el rumbo y avanzar en tu vida», sentenció Mauricio Isla a Gala Caldirola.

Le respondió el gesto

Lo que más llamó la atención de los seguidores de la ex pareja, es que Gala Caldirola no dudó en agradecer su gesto y le respondió por la misma vía a su ex esposo.

Lo nuestro siempre fue honesto, y tal vez en algún momento tu camino tomó una dirección y el mío otra, pero siempre habrá un punto de encuentro y se llama Luz“, comenzó diciendo la española.

“Como tú sabes, de corazón te quiero ver feliz, porque también sé la clase de persona que eres. Que el 2022 te traiga lo que deseas, Mauro», finalizó Gala Caldirola.

Cabe destacar que este 3 de enero de 2022, la pareja habría cumplido 2 años de matrimonio. Ya que ambos contrajeron matrimonio por la iglesia en Chile, el 3 de enero de 2020.