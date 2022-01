El tierno gesto de Luis Miguel con Myriam Hernández: «Fuimos muy amigos»

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de «Socios de la parrilla», espacio de Canal 13; animado por Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta. Y contó con una invitada de lujo, Myriam Hernández.

En el espacio la reconocida cantante nacional se refirió a su vida personal y profesional, entregando detalles desconocidos respecto a su vida.

Fue así como Myriam Hernández reveló que tuvo una linda amistad con el sol de México, Luis Miguel. Todo mientras contaba con quién le gustaría realizar una colaboración musical.

«Fuimos muy amigos con Luis Miguel”, detalló la cantante.

Un gesto importante

Sin embargo, eso no fue todo ya que Myriam Hernández contó un importante momento que vivió junto al mexicano. El hecho ocurrió cuando la cantante fue hospitalizada debido a una crisis de pánico.

Bajo ese contexto Luis Miguel no dudó en acompañarla durante ese momento y fue a visitarla al hospital. Es que ambos habían firmado con el sello Warner.

“Fue súper amoroso, me mandó flores, me contó toda la historia de su mamá y de todo eso. Y tenía crisis de pánico igual que yo” , expresó Myriam Hernández.

De igual manera, señaló que mantuvieron contacto por un buen tiempo, pero que “después se fue como esas cosas de la vida, desvaneciendo”.

“Me mandó flores cuando nació la Myrita, tengo la mejor opinión de él”, indicó Myriam Hernández.

Finalmente, la cantante afirmó que “de verdad que ya hace 24 años, nunca más hubo contacto”, remató.

Amante de las redes sociales

En relación a la vida digital de hoy, Myriam Hernández dio a conocer que “me encantan las redes sociales, me encanta estar en contacto con la gente, encuentro que es mágico”.

“Lo bueno de las redes sociales es que se pueden ver momentos del pasado”, y fue con esta introducción que Pancho Saavedra le mostró a la invitada un video que publicó Maitén Montenegro, donde Myriam aparece cantando a los 13 años, cosa que emocionó a la cantante y al mismo tiempo declaró: “pero era patito feo a los 13 años”.

Por qué le pregunta Ruminot y ella responde que “porque no me veía bonita… en el ranking juvenil con carita de manzana, espinillas y pelo con trenzas… yo no era bonita, era muy bonita”, consiguiendo las risas de todos los conductores.