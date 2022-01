«Es capaz de sacarle la cresta»: Mauricio Isla le sacó los dientes a Iván Cabrera ante posible filtración de videos de Gala Caldirola

Sin duda que la polémica que cerró el 2021 es la que tiene como protagonista a Iván Cabrera; esto luego de que su ex pareja Antonella Muñoz Mareco, lanzará fuertes acusaciones de violencia y abuso en su contra. Ante esto el cahuín saltó a Gala Caldirola, y en su defensa a Mauricio Isla.

Pero esto no es todo, sino que la joven relató que la drogaba y la obligaba a grabarse manteniendo relaciones sexuales. Junto con asegurar que el bailarín incluso llegó a enviarle videos íntimos con Gala Caldirola

Es en este contexto que en el programa online ‘Que te lo digo’, Sergio Rojas dio nuevos detalles del escándalo que al parecer tiene para rato. Ya que ahora se dio a conocer que Mauricio Isla habría lanzado una advertencia contra Cabrera en caso de que se filtrara alguno de los registros.

Mauricio Isla la dejó clarita

«Esos videos que entiendo que sí existen, habrían sido enviados a su ex pareja, y su ex pareja también le enviaba videos de ella teniendo relaciones con otros hombres a Iván. Vale decir, se intercambiaban videos en una relación enfermiza. No puede ser que dos ex se estén mandando videos teniendo relaciones con sus actuales parejas» señaló el panelista de Me Late.

Siguiendo por esta línea, Rojas comentó que dicha situación «tendría no solamente molesta sino que preocupada a Gala Caldirola y también a Mauricio Isla, porque Mauricio, según han comentado sus cercanos, es capaz de sacarle la cresta, no solamente él; sino que entiendo que con unos amigos, a Iván Cabrera, si es que llegase a filtrarse alguno de estos videos».

«Mauricio Isla ha manifestado claramente su intención de detener cualquier atisbo de filtración por parte de esta señorita, la ex polola de Iván Cabrera, en los videos donde aparecería Gala Caldirola teniendo sexo con Iván Cabrera. Si algo de esto llegase a salir públicamente, iba a traer consecuencias desfavorables para quien lo filtrara» cerró.