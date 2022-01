Fran García-Huidobro y polémica en Aquí se baila: «Lo tengo pa’ la paipa»

«Aquí se baila» comenzó el pasado domingo 9 de enero y ha tenido una buena recepción de la audiencia nacional. El programa se transmite de lunes a jueves y en los primeros episodios de la competencia de baile, pudimos ver ciertos cruces polémicos de Fran García-Huidobro con el conductor Sergio Lagos.

Cabe señalar que ambos animadores coincidieron hace poco en el programa de conversación «Sigamos de Largo» junto a la comediante Maly Jorquiera.

«Las agarro con el conductor»

«Muy bien, amiga mía, llegó el momento. Francisca, ¿qué le dices a estas flamantes parejas?», inició Sergio Lagos en unos de los programas tras la presentación de una de las parejas.

Aunque la «dama de hierro» soltó toda su irreverencia y respondió de una extraña manera a su colega en la televisión.

«Mis amigos no me dicen Francisca. Así que veo que usted y yo teníamos una amistad de mentira. Una más que uno pierde en la tele», contestó la Fran en ese instante.

Pero todo no era lo que parecía, ya que la tensión fue bien interpretada por la actriz. Ya que en conversación con La Cuarta, reveló que todo era chacota para la televisión.

«A mí me encanta, me gusta mucho tener interacción con el conductor del programa, después se infla un poquito en la prensa y está bien, pero lo cierto es que con Sergio nos llevamos extraordinariamente bien», inició la jurado respecto a la polémica.

«Y a mí me encanta tener un bandejero, alguien con quien poder interactuar porque cuando no hay público, yo me quedo un poco huérfana, entonces las agarro con el conductor, o las agarro con el coordinador de piso, que también lo tengo pa’ la paipa de vez en cuando», agregó la actriz sobre sus irreverentes intervenciones.

García-Huidobro de hecho lamentó haber coincido tan poco con el animador en Sigamos de Largo, debido a la contigencia sanitaria

«Me encanta trabajar con Sergio, y lamento mucho que nuestra participación juntos acá haya sido tan breve, por el Covid y por todas las cosas que pasaron, entonces es una revancha para mí», cerró la animadora junto a la polémica creada en la última semana.