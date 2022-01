Hernán Calderón habló tras 73 días en la UCI: «Pensaba hasta aquí nomás llegué»

Fueron días complicados para la familia Calderón, especialmente luego de que Hernán Calderón pasara 73 días internado en la UCI de la Clínica Alemana. Esto luego de contagiarse de Covid-19 y complicarse su enfermedad.

En conversación con Las Últimas Noticias, el papá de Kel Calderón recordó como fueron los difíciles momentos que vivió en plena lucha del virus, donde a penas llegó al recinto hospitalario tuvo que ser inmediatamente intubado. “De ahí ya no me acuerdo de nada”, reveló a LUN.

El papá de Kel comenzó así una larga y compleja estadía, donde le hicieron una traqueotomía y estuvo con ventilador mecánico por cinco días. “Mis posibilidades de salir de eso eran de un 98 por ciento en contra”, recordó Hernán Calderón, expresando que el 2% que resultó fue “inesperado”.

El apoyo incondicional de su hija

Posteriormente, cuando ya se recuperaba del Covid, Calderón sorteó una neumonía y una infección a la sangre producto de un virus intrahospitalario.

“Pensaba hasta aquí nomás llegué… Pero también le daba vueltas a como me vino esto tan fuerte si tenía las tres dosis”, señaló.

Entonces, el abogado manifestó que “miraba a Kel, siempre ahí conmigo, cuidándome, preocupándose de todo”.

Hoy el papá de la influencer se recupera con varias terapias: kinesioterapia y un dieta especial para recuperar masa muscular, ya que bajó 14 kilos.

Respecto a las secuelas, mencionó que “uno se levanta y tienen que ayudarte. A nivel cognitivo se me olvidan algunas cosas y no me acuerdo de nada de lo que pasó desde que me internaron, si no me las cuentan, ni me entero”.

Hernán Calderón expresó que “es una experiencia que hace que uno se replantee varias cosas en la vida. La velocidad, los afectos, así como también lo trabajólico… Creo que, paulatinamente, me voy a ir retirando a disfrutar la vida. No queda más”.